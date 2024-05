El Gobierno ha respondido al ataque que Javier Milei, presidente de Argentina, ha pronunciado contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el evento organizado en Madrid por Vox en el Palacio de Vistalegre que ha reunido a las grandes figuras de la ultraderecha.

El presidente argentino ha calificado a Gómez de "mujer corrupta" y ha afirmado que "abrir la puerta al socialismo es invitar a la muerte", además de defender que la "justicia social, siempre es injusta".

Unas palabras que han provocado la respuesta del Gobierno, a través de una comparecencia de José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores: "Las gravísimas palabras pronunciadas por Javier Milei hoy sobrepasan cualquier tipo de diferencia política y no tienen precedentes en la historia de las relaciones y aún menos en la de dos países unidos por fuertes lazos de hermandad".

"A Milei se le ha recibido en la capital de España de buena fe para participar en un acto político de la extrema derecha. Se le ha tratado con todo el respeto y se han puesto a su disposición los recursos públicos necesarios durante su estancia. Sin embargo, a esta hospitalidad ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España", ha añadido.

Un "ataque frontal" que Albares ha señalado que va en contra de "la convivencia entre países": "El respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable en relaciones internacionales y es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita en España, insulte a España y al presidente del Gobierno. Un hecho que rompe con todos los usos diplomáticos y las más elementales reglas de la convivencia de países".

Además, el ministro ha señalado que ha contactado con todos los portavoces de los grupos parlamentario, recibiendo el apoyo de todos en su condena excepto la no respuesta de los portavoces de PP y Vox: "Por ello he contactado a todos los portavoces parlamentarios para recabar su apoyo y lo he recibido en una amplia mayoría. El Partido Popular y Vox no se han pronunciado todavía".

"Quiero informarles que acabo de hablar con Josep Borrell, el ato representante de la UE, que me traslada que considera que un ataque a un estado miembro es también un ataque al conjunto de la Unión Europea y me ha indicado que se pronunciará públicamente en este sentido", ha añadido revelando el apoyo de la UE en este sentido.

Albares también ha anunciado que ha pedido el regreso de la embajadora española en Buenos Aires 'sine die': "El señor Milei con su comportamiento, ha llevado a las relaciones entre Argentina y España a su momento más grave en nuestra historia. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires 'sine die'".

En su comparecencia, Albares también ha exigido, en nombre del Gobierno, disculpas públicas a Javier Milei o habrá "medidas" correspondientes: "España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse, tomaremos todas las medidas que consideremos oportunas para defender nuestra soberanía y dignidad".

Unas disculpas que también han venido acompañadas de una petición de "respeto" para España: "Al señor Milei le exigimos el respeto a las formas que se deben entre naciones, que excluyen la injerencia en asuntos internos y que esté a la altura del gran país que representa y del puesto que ocupa. Unas formas y un respeto que jamás debería haber debido abandonar, mucho menos estando en la capital de España".

"Quiero concluir reiterando el sentimiento fraternal que todos los españoles sentimos hacia el pueblo argentino, muy especialmente a los argentinos que conviven con nosotros y que traslado nuestros mejores sentimientos", ha concluido.