El presidente de Argentina, Javier Milei, ha cargado este domingo contra Pedro Sánchez, su mujer, Begoña Gómez, y contra el socialismo ante los asistentes al evento organizado en Madrid por Vox en el Palacio de Vistalegre. Milei ha calificado a Gómez de "mujer corrupta" y ha afirmado que "abrir la puerta al socialismo es invitar a la muerte", además de defender que la "justicia social, siempre es injusta".

Milei ha subido al estrado del Palacio de Vistalegre entre gritos de "libertad, libertad" de los allí congregados, a los que él ha correspondido con su conocida frase "¡Viva la libertad, carajo!". Así, el mandatario argentino se ha presentado ante un público enfervorecido como un "humilde divulgador de las ideas de la libertad", y ha pedido decir "basta al socialismo maldito y cancerígeno".

"Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos; no saben qué tipo de sociedad y país puede producir, y qué calaña de gente se queda atornillada al poder, y qué niveles de abuso puede llegar a generar", ha manifestado Milei, tras lo que se ha referido a Begoña Gómez como la "mujer corrupta" de Sánchez, y ha criticado los cinco días de reflexión que se tomó el líder del Ejecutivo.

En la misma línea, el presidente de Argentina ha dicho que no pueden "dar el brazo a torcer en nada", ni dejarse "retroceder un milímetro por los 'zurdos'", ya que, según ha dicho, "aunque parezca que tienen razón, nunca la tienen". "Se aprovechan de los mas débiles, de los que no se han ganado la abundancia de la que disfrutan y quieren usarnos a nosotros para resolver su situación", ha señalado.

En contraposición, ha señalado que ellos se han "ganado" lo que tienen, algo que les ha costado "sangre y sudor", por lo que, ha advertido, "nadie se va a interponer" en su camino. "No importa cómo nos ataquen, me importa un rábano lo que opinen los 'zurdos', porque no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos", ha declarado.

De esta forma, Milei ha animado a dar la "batalla cultural", que, ha dicho "es necesaria también desde el punto de vista de un gobierno, para que las políticas que se implementes sean duraderas, y que en el futuro sea la ciudadanía y los que defiendan su libertad", al tiempo que ha pedido a los asistentes al acto que "no se dejen pisotear por los socialistas", que en su país -ha dicho- "tienen hasta el control del fútbol". "Volvamos a defender los valores que hicieron grande a Occidente: la vida, la libertad y la propiedad", ha arengado Milei.

Asens: "Vox ha convertido Madrid en la casa de los horrores"

Por su parte, el número dos de Sumar a las europeas, Jaume Asens, ha dicho que Vox ha convertido este domingo Madrid "en una auténtica casa de los horrores" con el desembarco de la extrema derecha mundial, y ha hecho un llamamiento para detener a la "internacional reaccionaria" en las urnas europeas.

"O nos movilizamos, o avanzarán los hombres de negro", ha advertido durante su visita a la 53 Fira de Sant Isidre, tras lo que ha lamentado "el festival cargado de naftalina" que ha celebrado este domingo Vox en Madrid, que ha congregado a la extrema derecha mundial, con el presidente argentino, Javier Milei, a la cabeza.

Ante la posibilidad que auguran las encuestas de un posible gobierno entre la derecha y la ultraderecha en Europa tras los comicios de junio, Jaume Asens ha dicho que "Europa no se puede convertir en la casa de los horrores, como se ha convertido hoy Madrid". "Abascal y Feijóo quieren convertir Europa en la Argentina de Milei", ha señalado Asens, que ha insistido en que "es necesario detener a la internacional reaccionaria, la internacional de los recortes, del odio, que puede engendrar los peores fantasmas de la xenofobia, del racismo y la islamofobia".

Se trata, ha recordado, de una corriente mundial "que niega la ciencia, los derechos de las mujeres y de los mirgantes, que quiere que miremos hacia abajo, que luchemos los últimos contra los penúltimos para que no miremos hacia arriba, hacia los auténticos responsables de la crisis, hacia ese 1 % que contamina y destruye el planeta".