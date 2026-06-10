El Gobierno limita el "P.S." de la agenda de Leire Díez a "las notas de una particular": "No sabemos a qué se refiere"

Leire Díez apuntó "reunión con P. S." en una de sus agendas incautadas por la UCO en la causa de las cloacas del PSOE

Los detalles Fuentes del Gobierno consultadas por laSexta no aprecian un "hecho delictivo" en las anotaciones de Leire Díez en las agendas incautadas por la UCO. "La erosión al Gobierno está basada en hechos ficticios", defienden.

El Gobierno no niega la anotación "P.S." en las agendas de Leire Díez, incautadas por la UCO, pero las considera notas "a un particular" sin implicaciones delictivas, a diferencia de "M. Rajoy" en los papeles de Bárcenas. Fuentes del Ejecutivo afirman que el juez no le da importancia a esta anotación y que Leire Díez explicó que las referencias eran para ganarse la confianza de sus interlocutores. Aunque desde Moncloa aseguran no haber descalificado a Díez, reconocen la existencia de opiniones sobre su papel. El Gobierno evalúa si presentar una querella contra Díez y defiende que no hay pruebas contra Pedro Sánchez. Además, aseguran que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desconocía las reuniones y que la directora de la Guardia Civil no ha mentido. Sobre las reuniones de Díez y el abogado de Santos Cerdán con la Fiscalía, el Gobierno no ve problema, ya que fueron para presentar una denuncia.

Desde el Gobierno no niegan la anotación de "P.S." que aparece en las agendas de Leire Díez incautadas por la UCO dentro de la investigación a la fontanera del PSOE, aunque las limitan a las notas "de una particular". "No sabemos a qué se refiere", añaden fuentes del Ejecutivo consultadas por laSexta, que añaden que no hay "hecho delictivo" en esas anotaciones, como sí pasaba con la anotación de "M. Rajoy" en los papeles de Bárcenas, en las que "se veía que cobraba 10.000 euros al mes".

Es más, aseguran desde el Gobierno que el juez "no le da trascendencia" a la anotación en el auto. "Leire [Díez] dijo en el Senado que las referencias las hacía para ganarse la confianza de los interlocutores", insisten.

Sobre los comentarios desde el Ejecutivo en los que ironizaban con el papel de Leire Díez, llegando a decir que "desde Matahari no se conocía nada igual", este miércoles matizan que desde Moncloa "no se ha descalificado a Leire Díez". "No damos credibilidad a su testimonio. Eso sí", afirman, si bien reconocen que dentro del Gobierno "hay opiniones" sobre el papel de la fontanera de Ferraz.

Son muchas las cuestiones que sobrevuelan al Ejecutivo, como la posibilidad de que presenten una querella contra Leire Díez. Preguntados por esta cuestión, desde el Gobierno reconocen que los abogados "están mirando el sumario" del caso y "ya verán" en un futuro si finalmente se presenta o no una querella contra la exmilitante del PSOE.

El Gobierno, sobre Leire Díez: "Si hizo todo lo del sumario hay que darle la Medalla de Isabel la Católica. Desde Matahari no se conocía nada igual"

"La erosión al Gobierno está basada en hechos ficticios. Hay hechos noticias que no se corresponden con la realidad", recalcan, preguntándose "dónde están las pruebas contra Pedro Sánchez".

Sobre Fernando Grande-Marlaska, desde el Ejecutivo insisten en que "tienen entendido" que el ministro del Interior "no conocía las reuniones", defendiendo, en paralelo, que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, "no ha mentido" en su versión sobre sus reuniones con Leire Díez.

Preguntados sobre las reuniones de Leire Díez y el abogado de Santos Cerdán con la Fiscalía General, desde el Gobierno "no ven el problema", ya que ambos acuden "a presentar una denuncia" o porque tendrían conocimiento de algún hecho delictivo. "Cuesta ver el drama", aseguran.

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