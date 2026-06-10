Ferraz no teme que Leire Díez tire de la manta porque "no hay manta de la que tirar": "Nosotros no la calificamos"

Imagen de archivo de Leire Díez, exmilitante del PSOE, a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla.

Entre líneas Fuentes del PSOE consultadas por laSexta creen que la formación "no debería" ser imputada en la causa de Leire Díez. "No estamos en esa pantalla. Todo se ha hecho correctamente", defienden.

El PSOE responde a las informaciones sobre Leire Díez, una fontanera implicada en una investigación en curso, afirmando que "no califican" su papel y que no temen revelaciones comprometedoras, ya que "no hay manta de la que tirar". La investigación, según el partido, está en fase inicial. Respecto a Cristina Narbona, aseguran que su relación con Díez era meramente profesional y que Narbona está dispuesta a testificar para aclarar los hechos. Ana María Fuentes, gerente del PSOE, también está tranquila tras su imputación, confiando en su inocencia. El partido no anticipa una imputación formal, subrayando que todo se ha realizado correctamente. Además, esperan con interés la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez.

"Nosotros no calificamos a Leire Díez". Es la respuesta que dan desde el PSOE a las últimas informaciones sobre la fontanera y su papel en la formación, dentro de una investigación de la que cada día se conocen más detalles, como el servicio de "contravigilancia" que Interior le puso tras la irrupción de Aldama en su rueda de prensa de junio, o los gastos que Ferraz le pagó a la exmilitante.

Fuentes del PSOE trasladan a laSexta que no temen que Leire tire de la manta porque dicen que "no hay manta de la que tirar", recordando que la investigación está en fase de instrucción y es "incipiente".

Sobre Cristina Narbona, aseguran que está "tranquila" y defienden que la relación con Leire Díez "no era personal", sino que "le pedía consejos con cosas de comunicación". "Narbona está deseando testificar para que se conozca todo. Siempre ha tenido una conducta intachable y una trayectoria muy brillante", añaden estas fuentes.

Ana María Fuentes, gerente del PSOE, se encuentra "bien" y "tranquila" después de su imputación, señalan estas fuentes, que recalcan que "nada les hace dudar de su inocencia". "Los contratos están ajustados a la norma; no se ha hecho nada incorrecto", insisten.

Preguntados por una posible imputación de la formación, creen que "no debería" producirse porque "todo se ha hecho correctamente", a lo que añaden: "No estamos en esa pantalla". También reconocen que están "deseando" que llegue el día de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez para escuchar la defensa del expresidente del Gobierno.

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