"Pide cita a nuestros amigos": los mensajes entre Leire Díez y el abogado de Cerdán que demuestran dos reuniones con la Fiscalía General

Los detalles Estas reuniones con la Fiscalía General quedarían también acreditadas por los mensajes que la exmilitante socialista le envió al abogado de Villarejo, en los que afirmaba que "estuvo en FGE".

El sumario de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el caso Leire Díez revela mensajes entre la exmilitante socialista y Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, que confirman dos reuniones con la Fiscalía General. Los mensajes indican encuentros el 6 de marzo y el 4 de abril de 2025. En marzo, Díez y Teijelo se reunieron cerca de la sede de la Fiscalía. En abril, Díez informó a Antonio García Cabrera, abogado de José Manuel Villarejo, sobre su visita a la Fiscalía. Además, un mensaje a Sandro Rosell menciona la reunión del 4 de abril, sugiriendo discusiones sobre fiscales Anticorrupción.

La información recogida en el sumario de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre el caso Leire Díez incluye mensajes entre la exmilitante socialista y el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, que demuestran dos reuniones con la Fiscalía General.

En concreto, de los mensajes se puede extraer que se produjeron dos visitas: una el 6 de marzo de 2025 y otra el 4 de abril.

Para la de marzo, ambos hablan para quedar en las inmediaciones de Fortuny, sede de la Fiscalia General del Estado. "Jacobo, nos vemos en la sede de Fiscalía porque tenía reuniones aquí cerca", escribe Leire Díez.

En las conversaciones que mantienen por WhatsApp se puede leer cómo en varias ocasiones nombran a la Fiscalía General del Estado. La presunta fontanera del PSOE le señala a Teijelo que van a llamarle "de la FGE" y en otra le pregunta si le han escrito. Unas conversaciones donde se pueden apreciar un gran número de mensajes eliminados del abogado de Santos Cerdán.

El 20 de mayo de 2025 hay una conversación en la que Leire le indica a Jacobo Teijelo que pida cita "a nuestros amigos de FGE", aunque no mencionan con quién hablan de la Fiscalía.

Por otro lado, la reunión que habrían mantenido con la Fiscalía General el 4 de abril de 2025 queda acreditada por los mensajes que Leire le envió al abogado de José Manuel Villarejo, Antonio García Cabrera, el 8 de abril de ese mismo año. En concreto, en ellos se puede leer cómo le dice que el jueves "estuvo en FGE".

Además, con respecto a la efectiva celebración y el contenido de la anterior reunión, la UCO considera relevante el mensaje que, fechado el 7 de abril de 2025, la exmilitante socialista remitió a el expresidente del Barça Sandro Rosell, en el que le expuso que el jueves "estuvimos en FGE".

En dicho mensaje señala que tenía pensado volver el jueves "para, entre otras cosas, empezar con el tema de los fiscales Anticorrupción".

Teniendo en cuenta que el día que envió ese mensaje fue lunes, la referencia efectuada a "el jueves estuvimos en FGE" estaría efectuada al 4 de abril, es decir, la fecha en la que habría tenido lugar la anterior reunión.

La Fiscalía asegura que "nadie conocía a Leire Díez"

Tras salir a la luz esta información, fuentes fiscales han asegurado a laSexta que "nadie conocía a Leire Díez" en la Fiscalía General. "Nadie la conocía, nadie sabía quien era. Lo supimos después", han señalado, indicando todo apunta a que eran encuentros con Jacobo Teijelo y que ella iba de acompañante.

Por su parte, desde el Gobierno han asegurado que no ven problema en que la exmilitante socialista acudiese a la Fiscalía, destacando que si lo hizo sería porque querría denunciar algo o tendría conocimiento de algún hecho delictivo.

Un momento que han aprovechado para señalar que, mientras unos van a la Fiscalía, otros (haciendo referencia al PP) montan "una operación Kitchen".

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