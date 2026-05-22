Bea de Vicente, sobre los robos por parte de carteristas y alucineros: "Son delitos que no salen nada caros"

La abogada y criminóloga insiste en Más Vale Tarde en que "el margen de beneficio" para estos ladrones "es enorme": "Lo que te juegas es bajo y apuestan fuerte por eso. Es muy raro verlos en la cárcel".

La abogada y criminóloga Bea de Vicente ha analizado este viernes en Más Vale Tarde diferentes delitos que se han cometido en las últimas horas, como el robo de una joyería en Alzira, Valencia, donde un grupo de personas empotró un vehículo con un ariete instalado para entrar al establecimiento.

Por su parte, la experta explica que este coche es robado, pero que está tuneado, "lo que significa que tenemos también la participación de alguien que ha preparado este invento a modo de ariete para utilizar lo que sería casi un cooperador necesario como el que puede estar esperando fuera".

"Estos son delitos que en realidad no salen nada caros porque el robo con fuerza es de uno a tres años. En cuanto al delito de daño, al final lo que pagas es una multa. El margen de beneficio es enorme, lo que te juegas es bajo y apuestan fuerte por eso. Y para colmo, dentro del mundo criminal, los alucineros son llamados 'murcileros' porque actúan de noche, como los murciélagos, algo que les da estatus", agrega.

Así, añade que lo tienen "todo medido" y que "también juegan con el factor sorpresa de que no haya un vehículo cercano": "No dejan ni un pelo".

Por otro lado, los Mossos y de la Guardia Urbana de Barcelona, en un dispositivo contra los carteristas en el primer trimestre de este año, han detenido a 85 personas y han identificado a 136. Estos ladrones hurtan, en su mayoría, a personas mayores o turistas.

"Hay que ser muy prudente, no llevar enseres de una forma tan accesible ni en bolsillos de atrás", explica De Vicente. "Es verdad que la ley se ha modificado para penalizar la multirreincidencia, ahora no te va a salir tan barato ya que se convierte en delito el tercer delito leve de multa y reincidencia", añade.

Sin embargo, la experta insiste en que este tipo de delitos "no se pagan muy caros": "Es muy raro verlos en la cárcel"."Muchos no denuncian, por eso es importante denunciar. Hay una serie de elementos que van confluyendo que juegan a favor de la impunidad", zanja.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido