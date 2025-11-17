Margarita Robles defiende "invertir" en defensa aunque haya gente a la que le "produzca sarpullido": "Es invertir en paz"

La ministra de Defensa reivindica en Metafuturo el empeño de España en formar parte de la defensa de Europa ante las acusaciones de Trump: "Hay que decirle alto y claro que estamos comprometidos con la paz y con la OTAN".

"Invertir en defensa es invertir en paz". Es el contundente mensaje que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha lanzado para justificar la necesidad de incrementar el gasto militar ante las crecientes tensiones geopolíticas en Europa.

En una entrevista con Ana Pastor en la cuarta edición de Metafuturo, Robles ha argumentado que España está comprometida y alineada con los objetivos de la OTAN pese a las acusaciones vertidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

"A veces uno le pregunta a Trump por el incremento del 2%, pero a lo mejor también hay que decirle alto y claro que estamos comprometidos con la paz y con la OTAN, y que también EEUU se lo debe agradecer a España", ha afirmado Robles. "España es un país comprometido y por eso llegamos al 2% de inversión", ha añadido. "Nosotros estamos trabajando para ello, para cumplir este compromiso del 2% se aprobó un plan que estamos ejecutando", ha detallado.

Asimismo, la ministra ha argumentado que el Ejecutivo está plenamente convencido de la necesidad de garantizar la paz tanto por la vía diplomática como por la militar: "Creemos que invertir en defensa es invertir en paz".

No obstante, Robles es consciente de que el incremento de la inversión en defensa genera rechazo en una parte importante de la población, por lo que destaca el papel del Ejército para garantizar la libertad y la estabilidad del país: "Me gustaría hacer una llamada a la gente joven y a las mujeres jóvenes: las fuerzas armadas son modernidad y son paz".

En ese sentido, Robles ha dejado claro el compromiso de España con Ucrania tras más de tres años y medio de conflicto con Rusia, un compromiso que se plasmará con la reunión entre Pedro Sánchez y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, este lunes en el Palacio de la Moncloa.

"Hay que seguir apoyando a Ucrania, aunque es cierto que los países del sur de Europa no percibimos la guerra como lo hacen los países del norte y el este", ha afirmado Robles para concluir.