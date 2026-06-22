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El Supremo condena a 24 años de cárcel a Ábalos y a 19 a Koldo; Aldama no entra en prisión

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Ayuso carga contra Sánchez tras la condena a prisión de Ábalos: "¿No es suficiente para que convoques elecciones?"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reaccionado a la sentencia contra José Luis Ábalos y ha recalcado que los 24 años de prisión son solo "el primer juicio".

Isabel Díaz Ayuso Isabel Díaz AyusoAgencia EFE
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El Tribunal Supremo ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión, a Koldo García a 19 años y 8 meses y al comisionista Víctor de Aldama a 4 años y medio, aunque él se librará de la prisión al haber colaborado con la Justicia. Y esta sentencia la ha utilizado Isabel Díaz Ayuso para cargar contra Pedro Sánchez.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha hecho eco este lunes de la sentencia por el 'caso mascarillas' y ha reaccionado a la misma en su cuenta de 'X': "Si eres el 1, secretario general del PSOE y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba...", ha iniciado la publicación.

"Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio... ¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?", la ha terminado.

De esta manera, la presidenta madrileña vuelve a cargar contra el Gobierno y reitera su petición de que el líder del Ejecutivo adelante las elecciones, previstas para 2027.

La pasada semana, Ayuso ya cargó contra un Pedro Sánchez "escondido" y "cobarde" durante la declaración que hizo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y afirmó que no le gusta "dar la cara".

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