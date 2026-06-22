Ayuso carga contra Sánchez tras la condena a prisión de Ábalos: "¿No es suficiente para que convoques elecciones?"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reaccionado a la sentencia contra José Luis Ábalos y ha recalcado que los 24 años de prisión son solo "el primer juicio".

El Tribunal Supremo ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de prisión, a Koldo García a 19 años y 8 meses, y al comisionista Víctor de Aldama a 4 años y medio, aunque este último evitará la cárcel por colaborar con la Justicia. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha utilizado esta sentencia del 'caso mascarillas' para criticar a Pedro Sánchez. En su cuenta de 'X', Ayuso cuestiona la continuidad del presidente del Gobierno tras la condena a Ábalos, sugiriendo que debería adelantar las elecciones previstas para 2027.

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión, a Koldo García a 19 años y 8 meses y al comisionista Víctor de Aldama a 4 años y medio, aunque él se librará de la prisión al haber colaborado con la Justicia. Y esta sentencia la ha utilizado Isabel Díaz Ayuso para cargar contra Pedro Sánchez.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha hecho eco este lunes de la sentencia por el 'caso mascarillas' y ha reaccionado a la misma en su cuenta de 'X': "Si eres el 1, secretario general del PSOE y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba...", ha iniciado la publicación.

"Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio... ¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?", la ha terminado.

De esta manera, la presidenta madrileña vuelve a cargar contra el Gobierno y reitera su petición de que el líder del Ejecutivo adelante las elecciones, previstas para 2027.

La pasada semana, Ayuso ya cargó contra un Pedro Sánchez "escondido" y "cobarde" durante la declaración que hizo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y afirmó que no le gusta "dar la cara".

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