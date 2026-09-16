Plantón de Ayuso en la apertura del curso académico mientras la consejera es recibida al grito de "Que te vayas"

El contexto Ayuso está en el punto de mira tras conocerse que el hospital Ramón y Cajal de Madrid rebaja la gravedad de los pacientes en lista de espera para cumplir los objetivos de productividad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no asistió a la apertura del curso académico 2026/2027 en la Universidad Autónoma de Madrid, evitando así encontrarse con una concentración de la Plataforma por la Universidad Pública. En su lugar, acudió la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejos, quien fue recibida con protestas. Ayuso estuvo ocupada presidiendo el Consejo de Gobierno y asistiendo a un homenaje a las enfermeras. Su ausencia en la universidad coincide con la controversia sobre la manipulación de listas de espera en hospitales, un escándalo revelado por el doctor Luis Alberto Martos y que su consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha prometido investigar.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha acudido este miércoles a la apertura oficial del curso académico 2026/2027 que se está celebrando en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). De esta manera, Ayuso ha evitado cruzarse con la Plataforma por la Universidad Pública, que había convocado una concentración a la puerta del Edificio Polivalente de la UAM en el que tiene lugar la ceremonia.

En cambio, la que sí ha asistido ha sido la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejos, quien según publica 'El País', ha sido recibida al grito: "Que te vayas, te vayas de aquí", "Universidad Pública" y "Fuera, fuera".

Como cada miércoles, Ayuso ha presidido esta mañana el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Además, esta tarde asistirá a un homenaje a las enfermeras organizado por 'La Razón' y al que asistirá la reina Sofía. Por ahora, se desconoce el porqué de la asuencia de Ayuso en la Universidad Autónoma de Madrid.

Esta semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid está en el punto de mira tras conocerse que está manipulando las listas de espera en los hospitales: el hospital Ramón y Cajal de Madrid rebaja la gravedad de los pacientes en lista de espera para cumplir los objetivos de productividad.

El escándalo lo destapó el doctor Luis Alberto Martos, un veterano cirujano de traumatología en el hospital Ramón y Cajal. 'El País', que adelantó la noticia, accedía a documentos y correos que demostraban la manipulación y la exigencia de los superiores de cumplir los objetivos de la Consejería.

Pero tras la noticia, Ayuso guardó silencio y, mientras, su consejera de Sanidad, Fátima Matute, reconoció que abrirían "unas diligencias de información interna para volver a revisar todo nuestro sistema", aunque en la misma frase adelantaba los resultados insistiendo en que no se ha hecho nada ilegal.

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