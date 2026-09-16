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Arranca el juicio

Roger Español, el votante del 1-O que perdió un ojo dice que el disparo de la policía fue en "represalia": "No corrían ningún riesgo"

El contexto Roger Español perdió la visión de un ojo tras las cargas policiales del 1 de octubre de 2017. Este miércoles ha arrancado el juicio contra cuatro policías nacionales implicados en esas cargas.

Roger Español (i), el votante del referéndum que perdió un ojo por la actuación policial, durante la jornada del 1-O, a su llegada a las puertas de la Audiencia de Barcelona Roger Español (i), el votante del referéndum que perdió un ojo por la actuación policial, durante la jornada del 1-O, a su llegada a las puertas de la Audiencia de BarcelonaAgencia EFE
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Nueve años después, cuando una persona recibe un pelotazo en un ojo en las protestas del 1 de octubre, este miércoles ha arrancado el juicio contra cuatro policías nacionales. Es el único procedimiento que quedó fuera de la amnistía: la persona que recibió ese pelotazo perdió la visión.

Él es Roger Español, el hombre que el 1 de octubre de 2017 perdió la visión de un ojo tras las cargas policiales. Este miércoles ha llegado esperanzado a la Audiencia de Barcelona donde ha arrancado el juicio contra cuatro policías nacionales implicados en esas cargas.

"No ha sido un camino fácil. He tenido muchos cambios en mi vida", ha asegurado Español, quien ha señalado que "no entenderé otra resolución que no sea la del veredicto de culpabilidad".

Roger Español ha asegurado que los agentes no corrían "ningún riesgo" ni estaban siendo atacados, por lo que cree que le dispararon en "represalia" por haber tratado de impedir la intervención policial.

El 1 de octubre de 2017, Español estaba junto a un grupo de periodistas, cerca de los agentes, cuando recibió un pelotazo de goma. Cayó al suelo de dolor y tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital. Allí le confirmaron que había perdido la visión de un ojo.

Ahora, las acusaciones piden contra esos cuatro policías que se sientan en el banquillo entre 12 y 13 años de prisión. Aunque la Fiscalía pide su absolución.

Se trata del primer juicio por cargas policiales del 1 de octubre que se celebra porque es el único procedimiento que no ha sido amnistiado. Para entender el por qué, hay que irse a la ley de Amnistía: "(...) quedan excluidos (...) los actos dolosos contra las personas que hubieran producido (...) la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro".

En este caso, la visión de un ojo. Por eso, Roger Español no solo pide justicia, también que se acabe de una vez por todas el uso de pelotas de goma en manifestaciones.

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