El Gobierno avisa a las CCAA del PP por la crisis migratoria en Ceuta: "Si no acogen menores tendrá que actuar la Fiscalía"

¿Qué ha dicho? El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha apuntado que, de persistir la negativa de las CCAA del PP a acoger a los menores no acompañados, tendrá que actuar de oficio la Fiscalía de Menores.

Ceuta intenta volver a la normalidad con 2.500 migrantes en sus calles, mientras España enfrenta la reubicación de 500 menores no acompañados, en cumplimiento de la Ley de Extranjería. Algunas comunidades, gobernadas por PP y Vox, se niegan a acogerlos, lo que podría activar la intervención de la Fiscalía de Menores, según el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Alma Ezcurra, del PP, critica al Gobierno por trasladar las consecuencias de su política migratoria a las comunidades. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, insiste en cumplir la ley y promover la solidaridad interna, advirtiendo sobre posibles conflictos jurídicos.

Con Ceuta tratando de volver a la normalidad y alrededor de 2.500 migrantes todavía por las calles de la ciudad autónoma, el resto de España ya mira a la reubicación del alrededor de 500 menores no acompañados que tendrán que ser reubicados por el país debido a la Ley de Extranjería. Y, ante la negativa inicial de algunas comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox, el Gobierno ha aseverado que, de mantenerse en dicha posición, tendrá que actuar la Fiscalía.

Así lo ha aseverado este miércoles el Delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, en una entrevista en la Cadena Ser: Ahora nos encontramos con la negativa del PP a que llegue ningún menor a su territorio, ya ha dicho Tellado que los niños tienen que irse por donde han venido". Ante este, el delegado ha señalado que, de persistir en su negativa, tendrá que actuar de oficio la Fiscalía de Menores.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, destacaba este martes en Al Rojo Vivo que no tiene sentido que el Gobierno les traslade "las consecuencias de lo ocurrido": "No tiene sentido que un gobierno tenga una política migratoria como esta, que llama a la gente a jugarse la vida y venir a España en estas condiciones; que renuncia a proteger fronteras y tiene la peor política exterior; y luego traslade las consecuencias de sus nefastas políticas a las comunidades autónomas", ha criticado, añadiendo que no hay "planificación ni presupuesto", y tampoco saben "cuántas personas son".

En respuesta, algo menos contundente que el delegado del Gobierno ha sido el ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. En otra entrevista, esta para TVE, Cuerpo ha señalado que en este asunto "no hay discusión": "Se trata de cumplir la ley y espero que lo hagan todos que tengan algún tipo de responsabilidad. Espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto jurídico. Hay una Ley de Extranjería y un mecanismo con hechos objetivos. Hay un punto de solidaridad a nivel interno en España".

De hecho, el ministro ha apuntado que "muchas de las CCAA están gobernadas por el mismo partido que gobierna Ceuta". "Hemos visto a numerosos líderes del PP en Ceuta estos días. Entiendo que querían mandar un mensaje de tranquilidad a su presidente y a los ciudadanos. Pero si a la vuelta de Ceuta lo primero que escuchamos es todo lo contrario, de pueden quedarse lidiando con toda esta situación porque no va a haber un elemento de solidaridad al que además le obliga la ley, es un mensaje bastante pobre".

Y Cuerpo ha señalado que es fácil entender por qué el PP está lanzando este mensaje: "Se rompieron gobiernos del PP con Vox precisamente por este motivo. Entiendo que lo que quieren es evitar esta situación en gobiernos que se han formado hace unos meses".

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