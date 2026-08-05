El presidente de Ceuta asegura que avisó al Gobierno de una "situación alarmante": "Estaban llegando personas que no podíamos acoger"

Los detalles Juan Jesús Vivas ha señalado que "no tenía ningún informe del CNI", pero que, en base a los días previos, llamaron tanto a Presidencia del Gobierno como a varios ministerios para alertar que ya estaban llegando migrantes.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha manifestado que, aunque no contaban con informes del CNI sobre un posible flujo masivo de migrantes, alertaron a la Presidencia del Gobierno y varios ministerios sobre una situación preocupante en los días previos a la crisis migratoria. En una entrevista, Vivas explicó que desde el lunes comenzaron a informar sobre la llegada de cientos de personas desde el mar, solicitando un mecanismo excepcional para coordinar las acciones. Aunque no sabía que se produciría una "avalancha", sí advirtió que no podían acoger a tantas personas. Además, criticó la respuesta del Gobierno como "tardía e insuficiente" y destacó la precariedad social y la vulnerabilidad en la seguridad de Ceuta. La ciudad no ha vuelto a la normalidad, con centros de acogida colapsados y un estado de ánimo afectado entre los ceutíes.

Una situación alarmante. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado este miércoles que ellos no tenían ningún informe que avisara del riesgo de una entrada masiva de migrantes, pero que sí llamaron a la Presidencia del Gobierno y a varios ministerios para informar que sí existía una situación alarmante en los días previos a la crisis migratoria.

Así lo ha expresado el presidente de la ciudad autónoma en una entrevista en la Cadena Cope. "Yo no tenía ningún informe del CNI porque no es mi competencia, pero si le puedo decir que llamamos a Presidencia del Gobierno y a varios ministerios expresando que teníamos una situación alarmante, la que se estaba produciendo en los días previos", ha aseverado.

"Empezamos a llamar desde el lunes para expresar que estaban entrando desde el mar 100-200-300-500 personas. Si uno va acumulando todas esas entradas, llega una situación parecida a la de mayo de 2021. Es normal que llamáramos y que pidiéramos la aplicación de un mecanismo excepcional que habilitara un mando único que coordinara las distintas actuaciones", ha añadido.

Vivas ha señalado que no sabía que fuera a producirse "avalancha" como sucedió, pero sí ha recalcado que sabía que "estaban llegando personas que no podíamos acoger": "El trauma se produce el jueves y el viernes. Pero las llamadas se hacen con anterioridad".

Respecto a cuántos migrantes que entraron de manera irregular siguen en Ceuta, el presidente de la ciudad autónoma ha evitado dar una cifra porque "los que se han quedado están en muchos lugares con libertad de movimiento", lo cual dificulta las labores de identificación. Eso sí, ha apuntado que "la sensación es que son miles de personas".

"El día de mañana es el más importante, por las fiestas patronales. Se tomó la decisión de no hacerlas. Ceuta está triste, inquieta, preocupada, sobrecogida... porque este hecho pone de manifiesto la vulnerabilidad de la seguridad", ha comentado Vivas.

Además, también ha señalado la "situación de precariedad social de las personas que aquí permanecen", así como la precariedad CETI, de los centros de acogida de menores... hasta el punto de enfatizar que "Ceuta no ha vuelto a la normalidad".

Por último, Vivas ha ratificado sus palabras sobre que el Gobierno ha actuado de una manera "tardía e insuficiente": "Hemos llamado, pero no hemos tenido la respuesta que demandábamos. Queríamos una respuesta enérgica, decidida e inmediata y no se ha producido. Y ahora está en la percepción, nosotros sabemos que Ceuta no ha vuelto a la normalidad, pero el resto del país nos inducen a pensar que hay cierta normalidad o que casi. Porque los centros de acogida están colapsados y porque el estado de animo de los ceutís está perjudicado, con una situación de angustia".

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