El Gobierno limita los precios de los hoteles en Grazalema y otros 13 municipios afectados por las borrascas

Los detalles Este martes, el Consejo de Ministros ha acordado limitar el precio durante una semana de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y de Extremadura en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca Leonardo.

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro Pablo Bustinduy, ha decidido limitar durante una semana los precios de servicios hoteleros en 14 municipios de Andalucía y Extremadura afectados por la borrasca Leonardo. Esta medida, que entra en vigor este miércoles y se extiende hasta el día 25, busca evitar incrementos de precios en zonas con población desalojada. Los municipios afectados están en las provincias de Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Badajoz. Es la primera aplicación del real decreto-ley que permite limitar precios en situaciones de emergencia, asegurando acceso equitativo a servicios. Los establecimientos deben informar claramente sobre esta restricción y los consumidores tienen derecho a reembolso en caso de incumplimiento. El Gobierno ha reconocido a los hoteles que han colaborado en realojos.

A propuesta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el Consejo de Ministros ha acordado este martes limitar el precio durante una semana de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y de Extremadura en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca Leonardo.

Los hoteles en los municipios donde sigue habiendo desalojados o realojados no podrán incrementar sus precios respectos a los que tenían el mes previo al inicio de la emergencia, ha explicado el Ejecutivo. Se trata de municipios de cinco provincias diferentes: Cádiz ( Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique, Vejer de la Frontera), Granada (Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra), Jaén (Cazorla y Santisteban del Puerto), Málaga (Benaoján y Ronda) y Badajoz (Burguillos del Cerro y Medellín).

Esta limitación entra en vigor este miércoles y se extenderá hasta el día 25 como medida preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo.

Es la primera vez que el Gobierno hace uso del real decreto-ley aprobado la semana pasada que permite al Ejecutivo declarar una situación de emergencia para una limitación temporal de precios y garantizar así el acceso equitativo a bienes y servicios.

Además, los establecimientos están obligados a informar de que existe una limitación de precios y cuáles son de manera transparente, habiéndose fijado que, en caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso.

Según se refleja en el acuerdo, esta medida se adopta de forma preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo, especialmente cuando se reactivan las líneas de tren, con el objeto de evitar un posible incremento de precios súbito por parte de plataformas intermediarias en las que se comercializa los alojamientos.

En el acuerdo, el Consejo de Ministros ha hecho, además, un reconocimiento explícito a aquellos establecimientos que han colaborado en facilitar realojos con agilidad de la mano de las administraciones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.