El Gobierno da luz verde a la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo

Los detalles Desglosado por productos, del total de 11,5 millones de barriles de petróleo que se liberarán, 2,2 millones corresponden a gasolinas, nueve millones a destilados medios y 297.000 restantes son fuelóleos.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado que España liberará 3,75 millones de barriles de petróleo, equivalentes a cuatro días de consumo, como parte de una medida coordinada por la Agencia Internacional de la Energía para contener los precios de los combustibles. Esta liberación forma parte de un compromiso total de 11,5 millones de barriles. La primera fase durará 15 días, y la segunda, que liberará los restantes ocho millones de barriles, se llevará a cabo en 90 días. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos supervisará el proceso, asegurando la disponibilidad de reservas.

El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha autorizado la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo, comprometidos por España dentro del acuerdo alcanzado la pasada semana por los miembros de la Agencia Internacional de la Energía(AIE) para poner a disposición del mercado 400 millones de barriles petróleo durante 90 días para hacer frente al impacto por la guerra en Irán y el conflicto en Oriente Próximo, que procederán en su totalidad de las reservas de la industria.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado que estos 11,5 millones de barriles de petróleo que corresponden a España -equivalentes al consumo de 12,3 días de consumo nacional-, el 2,9% del total que liberarán los países de la AIE, representan una medida "importante, ya que se trata es de amortiguar la tensión en los mercados ante esta situación coyuntural".

España cuenta con 92 días de reservas en base a consumo -unos 122 millones de barriles-, de los cuales 42 días los mantiene la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), mientras que los 50 días restantes corresponden a la industria, a los distribuidores y los operadores de productos petrolíferos.

No obstante, Aagesen ha subrayado que toda la liberación se va a llevar a cabo por las reservas que están actualmente en manos de la industria, de las distribuidoras y de los operadores petrolíferos. "Es un procedimiento que entendemos que, después de haberlo comentado, va a ser el que va a permitir llevar estas reservas de forma más ágil al consumidor final", ha indicado.

En concreto, de esos 11,5 millones de barriles que se liberarán, 2,2 millones serán en gasolina, nueve millones de barriles en destilados medios -gasóleos de automoción y otros gasóleos, como también los querosenos que se usan para aviación- y unos 297.000 barriles en el caso de los fuelóleos.

Liberación por fases

La liberación se llevará a cabo en varias fases, con una primera, inmediata, que pondrá en el mercado el equivalente a cuatro días de consumo nacional -3,75 millones de barriles-, mientras que las siguientes fases dependerán de la evolución de los acontecimientos.

De esta manera, el resto de la liberación podrá constar a su vez de una o de varias fases, repartidas en varios días, en función de la evolución de los acontecimientos. Podrán utilizarse tanto las reservas de la industria como las de Cores, que supervisará todo el procedimiento.

En un comunicado, el Ministerio ha señalado que los productos petrolíferos cuya liberación se decida en cada momento -se espera que los gasóleos serán la mayor parte, por la estructura de la demanda del país- se ofrecerán a precios de mercado para su puesta en consumo.

Por otra parte, Aagesen ha considerado que esta iniciativa lanzada por la AIE permitirá a países que ya están teniendo problemas de suministro, como por ejemplo Japón, "tener una situación más holgada" en este contexto, aunque ha apuntado que habrá que estar "muy pendientes" de los distintos indicadores en los próximos días para ver su efecto.

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