La contundente respuesta de Zaida Cantera a Ester Muñoz: "Señoría, váyase usted a la mierda y dimita"

En sus palabras, la exdiputada ha sido tajante con la portavoz del PP, después de comparar el "secuestro" que vivió un militar español en Líbano por parte de Israel con lo que ella ha experimentado en controles de tráfico.

Zaida Cantera, exdiputada en el Congreso, ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de la retención a un militar español por parte de soldados israelíes en Líbano. En ese sentido, ha respondido a Ester Muñoz, portavoz del PP, que comparó la situación que él vivió de supresión de libertad durante una hora con lo que ha experimentado ella en los controles de tráfico.

"Señoría, váyase usted a la mierda. Le han dado la opción de rectificar y no solo no lo ha hecho sino que ni ha matizado sus palabras. Ha quitado hierro a que un sargento español fuera secuestrado. Ahí los israelíes no son nadie como no lo soy yo. Es territorio libanés y ellos son una fuerza invasora", ha expuesto.

Y ha insistido: "Si tú te llevas a alguien en Madrid es un secuestro. Las fuerzas asesinas y genocidas de Israel secuestraron con violencia a un sargento español perfectamente identificado, que iba en un convoy de ayuda para ayudar a los indonesios a los que los israelíes asesinos atacaron".

"Ahora me llega esta señoría del PP, portavoz de la oposición, que no se ha retractado. Váyase usted a la mierda y dimita. Ha validado el secuestro de las fuerzas sionazis a un militar español. Y a un militar español se le defiende, sea del partido que sea", ha concluido.

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