De Pollán en Castilla y León a García en Extremadura: los consejeros de Vox en los nuevos gobiernos 'populares' a golpe de prioridad nacional

¿Por qué es importante? Todo empezó, en esta segunda ronda de pactos, en Extremadura con Óscar Fernández, un político de perfil duro y discursos directos que ha puesto a su lado a Juan José García, el hombre que llamó okupa a la presidenta con la que ahora gobierna.

En España, el Partido Popular ha pactado con Vox en los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. En Castilla y León, Carlos Pollán, portavoz de Vox, será vicepresidente y liderará la cartera de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Pollán, quien ha sido jurista y presidente de un club de balonmano, ha criticado al PP por compartir políticas con el PSOE. En Aragón, Alejandro Nolasco, vicepresidente, defiende estas políticas como "sentido común", mientras Arancha Simón ha sido conocida por medidas proteccionistas en alimentación escolar. En Extremadura, Óscar Fernández y Juan José García destacan por sus discursos duros y comentarios polémicos.

Extremadura, Aragón y Castilla y León. Ya son tres los nuevos gobiernos autonómicos donde el PP ha pacto con Vox, y entre los nuevos consejeros de la ultraderecha se encuentra lo mejor de cada casa.

Al portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, se le vio bailando a ritmo de los cánticos ultraderechistas "Pedro Sánchez, hijo de puta" contra el presidente del Gobierno durante la campaña electoral. Llegó, incluso, a criticar al PP igualándolo al PSOE al decir que "comparten los mismos principios en cuanto al fanatismo climático y sus políticas verdes". "Puedo confirmar que son lo mismo", dijo.

Pero antes de todo eso, Pollán ha sido jurista, asesor y hasta presidente de un club de balonmano que, bajo su mandato, acabó en concurso de acreedores. Es el tercer candidato que presenta el líder de Vox, Santiago Abascal, en solo siete años. Y, gracias a un acuerdo con aquellos a los que critica, el futuro vicepresidente primero de la Junta dirigirá también la cartera estrella de la ultraderecha: Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, nacida a raíz de la polémica prioridad nacional, esa que tanto se esfuerzan por defender.

"Creo que es una cuestión de sentido común", dijo Pollán. Es, para ellos, sentido común. Palabras que pronunció también su homólogo en Aragón, el pamplonés Alejandro Nolasco. "Eso no es odio, eso es justicia. Eso no es discriminación, eso es sentido común", afirmó el vicepresidente que, en la pasada legislatura, abandonó el mismo cargo que ahora vuelve a ocupar.

En esta ocasión, lo acompañan Luis Biendicho y Arancha Simón, la mujer que llegó a dejar sin fruta a los colegios para evitar que los niños consumieran productos de fuera. "No podemos entregar a nuestros niños peras de Sudáfrica, naranjas de Egipto [...] mientras en Aragón se produce fruta de calidad excepcional", afirmó Simón.

Pero todo empezó, en esta segunda ronda de pactos tras del fracaso de la anterior legislatura, en Extremadura con Óscar Fernández, un político de perfil duro y discursos directos. "Esto ni es racismo ni es egoísmo. Esto simplemente es sentido común", remarcó con el sentido común, de nuevo, como muletilla.

A su lado está, Juan José García, el consejero que se hizo popular por comentarios machistas como este: "Hasta una señora de letras lo entiende. Hasta eso lo entiende". Es, además, el hombre que llamó okupa a la presidenta con la que ahora gobierna, María Guardiola.

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