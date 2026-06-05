María Guardiola crea junto a Nacho Cano un Instituto del Mestizaje extremeño y se suma a los halagos a Hernán Cortés

¿Qué han dicho? "México existe porque está Cortés", ha sentenciado Nacho Cano, que ya protagonizó mensajes similares y despertó polémicas en su visita a México junto a Ayuso. De hecho, a exigirle a la presidenta de México que "pida perdón" a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado junto al músico Nacho Cano la creación del Instituto Internacional del Mestizaje Extremestiza, que busca dar estructura y proyección exterior a la estrategia cultural de Extremadura, centrada en la "huella extremeña en América". El anuncio tuvo lugar en Medellín, Badajoz, cuna de Hernán Cortés. Guardiola destacó la importancia de abordar la historia con rigor, sin ideologías ni sensacionalismos, y defendió el legado de Cortés. El instituto pretende convertir a Extremadura en un referente en el estudio y difusión del mestizaje, promoviendo intercambios culturales y académicos con Iberoamérica.

Isabel Díaz Ayuso fue la primera en ligarse a su amigo y compositor Nacho Cano, pero también en despertar la polémica al homenajear la figura de Hernán Cortés. Ahora, ha sido el turno de María Guardiola, porque la presidenta de la Junta de Extremadura ha anunciado junto al músico la creación del Instituto Internacional del Mestizaje Extremestiza.

Se trata de una entidad, que controlará el Ejecutivo de Extremadura, con PP y Vox, para dar "estructura y proyección exterior" a su estrategia cultural, que se basa en hablar de la "huella extremeña en América".

Para hacer este anuncio, la presidenta Guardiola ha escogido Medellín, en Badajoz, la cuna de Hernán Cortés. Este ha sido el escenario en el que la popular y Nacho Cano han hablado de la cultura extremeña, de sus lazos con América y, ya de paso, se han lanzado reivindicaciones sobre la figura de Hernán Cortés y ha participado parte del equipo del musical "Malinche".

Porque, aunque Guardiola ha exaltado el papel de Extremadura como espacio de encuentro entre culturas y como referente de lazos históricos, humanos y culturales que unen a la región con América; también ha resaltado la necesidad de abordar esa historia "con rigor, sin sensacionalismos ni excusas".

"México existe porque está Cortés"

Guardiola ha defendido que la historia "tiene que estar fuera del debate ideológico", por lo que rechaza que el pasado se convierta en "un ajuste de cuentas". Para ella, en cada etapa o época tiene "sus grandezas y sus contradicciones".

Quizás por ello, no ha dudado en decir que "ni América ni México serían hoy lo que son sin su huella y su legado", hablando de Hernán Cortés. Extremeño al que ha querido proteger al decir que sobre este conquistador se han vertido "falsedades".

"México existe porque está Cortés", ha sentenciado en este caso Nacho Cano, que ya protagonizó mensajes similares y despertó polémicas en su visita a México junto a Ayuso.

De hecho, Cano se ha atrevido a exigirle a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que "pida perdón" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el trato recibido.

Un instituto con vocación internacional

Este instituto está dentro de la estrategia 'Extremestiza', impulsada por la Junta para recuperar y visibilizar la huella de Extremadura en América. Según ha señalado, el nuevo instituto nace con la intención de convertir a la comunidad en "referencia en el estudio, la preservación y la difusión del mestizaje".

"Queremos que nazca con ambición y con utilidad para coordinar proyectos, para impulsar la diplomacia cultural extremeña, para promover intercambios académicos, para cuidar nuestro patrimonio compartido y para abrir nuevas oportunidades de crecimiento con Iberoamérica", ha remarcado Guardiola.

Porque "Extremadura es tierra de encuentro, de luz, de concordia y de sangre compartida", ha expresado. "Frente a las miradas oscuras, siempre se impone la alegría, porque de nada sirven las fronteras si no las traspasamos con celebración y con memoria".

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