El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles nuevas medidas para intentar contener el avance de la quinta ola de la pandemia. En esta ocasión, las restricciones tienen dos objetivos muy claros: la hostelería y las reuniones de no convivientes.

En el caso de la hostelería, el foco está puesto en las zonas gallegas con una incidencia alta o máxima. Ahí, el ocio nocturno estará cerrado obligatoriamente y para acceder al interior de los locales, bares y restaurantes, se exigiría bien una PCR negativa realizada en las últimas horas, bien un certificado de haber pasado el COVID-19 o bien el certificado de haber completado la pauta de vacunación.

Entre sus cábalas entraba cerrar, directamente, aunque se descartó. "No podemos castigar más a la hostelería cerrando y por eso los dejamos abiertos", pero con limitaciones fuertes, al estilo de lo que se está viviendo en Francia o Portugal. "Es la fórmula más adecuada para capear esta situación".

Estas medidas entran en vigor este mismo sábado. Por otro lado, y para poder restringir las reuniones en domicilios, Feijoó ha solicitado autorización al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), puesto que su idea es permitir exclusivamente que estén 6 no convivientes en interior y 10 en exterior. "No es agradable, pero la situación es la que es", ha considerado.

Reuniones nocturnas, prohibidas en zonas de alta incidencia

"No podemos seguir viendo imágenes de botellones", ha comentado el presidente autonómico. Lo cierto es que en esas zonas con una incidencia alta o máxima, las reuniones de no convivientes entre la 01.00 y las 06.00 están, directamente, prohibidas, siempre que consiga el aval de la Justicia.

La justificación, para el presidente Feijoó, es que "a estas alturas seguimos sin ley de pandemia y vemos problemas en varias comunidades. La evolución es mala y hay que tomar nuevas medidas. No es fácil ni agradable y pido disculpas a las personas que no podemos vacunar", se ha quejado.

Conciertos, permitidos y movilidad sin límite

"Es una discriminación que no podemos justificar. No hay vacunas y no podemos dar lo que no tenemos", ha añadido, para continuar: "Si hubiese vacunas, en menos de dos semanas todos estaríamos vacunados en dos semanas y antes de acabar agosto todos los gallegos alcanzarían la inmunidad".

En cuanto a los conciertos musicales, siguen permitidos siempre que se realicen en exterior, con distancia y mascarilla y sentados. "Ya están limitados, así que se pueden celebrar, no hay un riesgo máximo", ha admitido Feijoó.

Por otro lado, se eliminan los cierres perimetrales, así que hay normalidad en la movilidad.