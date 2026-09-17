Se enfrenta con un ladrón y acaba con un disparo en el ojo: la heroicidad de un dependiente que casi acaba en tragedia

Una grabación muestra al dependiente de una tienda de alimentación saliendo detrás del ladrón, que le disparaba en el ojo y a muy corta distancia con una pistola de aire comprimido. Aunque necesitó atención médica, no ha perdido el ojo.

El dueño de una tienda de alimentación de Murcia ha resultado herido después de intentar evitar un robo en su establecimiento.

Según muestran las imágenes del suceso, un hombre habría intentado atracar la tienda, momento en el que el dueño del local se habría enfrentado con él y habría salido para perseguirle.

El ladrón reaccionó disparándole con su pistola de aire comprimido en el ojo y a muy corta distancia. Aunque el hombre resultó herido y tuvo que recibir atención médica, afortunadamente no ha perdido el ojo. El ladrón, por su parte, ya ha sido detenido.

A propósito de este suceso, Bea de Vicente recuerda la recomendación de la Policía para estos casos: "Nunca se recomienda interactuar con un agresor o un sujeto que entra a robar. Estamos defendiendo la propiedad poniendo por delante nuestra integridad física, porque algo que puede ser la pérdida de un bolso, de una cartera, dinero, se puede convertir en una lesión grave, una mutilación, la pérdida de un ojo o incluso de la vida".

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