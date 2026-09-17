Afra Blanco: "Una democracia madura defiende lo que ha defendido Mbappé, que es la seguridad del pueblo de Ceuta y la humanidad"

"Para aquellos que no han querido nunca mezclar deporte con otras cosas, que ahora no se estiren de los pelos por que haya tres jugadores reclamando una democracia madura", afirma Afra Blanco en Más Vale Tarde.

Ayer Kylian Mbappé salía al paso de la polémica suscitada por el gesto protagonizado por él mismo, Vinicius y Konaté con la camiseta de apoyo a Ceuta en los prolegómenos del partido entre Real Madrid y Elche.

El futbolista francés recalcaba su total solidaridad con la gente de Ceuta y afirmaba que también quería "tener un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida y también están en condiciones duras".

Una postura por la que ha recibido críticas por parte de la extrema derecha francesa. A propósito de esto, Afra Blanco asegura que "Le Pen no se cansa de encajar los golazos que le marca Mbappé".

La sindicalista también carga contra la "hipocresía de la extrema derecha y la derecha extrema de este país" cuando atacó a Lamine Yamal por mostrar una bandera de Palestina por mezclar deporte y política: "Para aquellos que no han querido nunca mezclar deporte con otras cosas, que ahora no se estiren de los pelos por que haya tres jugadores reclamando una democracia madura".

En este sentido, afirma rotunda que "una democracia madura defiende lo que ha defendido Mbappé, que es la seguridad del pueblo de Ceuta y la humanidad".

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