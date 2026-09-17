Óscar Puente carga contra Vivas y le acusa de defender Ceuta "de boquilla": "No ha cooperado con el Gobierno en ningún momento"

¿Qué ha dicho? El ministro ha asegurado que se llegó a un acuerdo con el Gobierno ceutí para instalar el campamento de migrantes en el puerto y que la decisión no fue apresurada, sino "plenamente informada".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha criticado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por no cooperar con el Gobierno en la crisis migratoria de julio, acusándolo de defender la ciudad "de boquilla". Puente señaló que Vivas impidió la instalación de un campamento para migrantes en el puerto de Ceuta, a pesar de un acuerdo previo. Tras una votación en contra por parte de Vivas, el Gobierno ordenó la cesión de las parcelas. La Audiencia Nacional suspendió esta decisión, dejando al Gobierno en una situación complicada. Puente y el ministro Óscar López acusan al PP de obstaculizar la gestión de la crisis. Según ellos, el Gobierno está comprometido con la ciudad, pero la falta de colaboración del PP es evidente.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, de defender a la ciudad autónoma "de boquilla" y ha asegurado que no ha cooperado con el Gobierno en "ningún momento" para solucionar la crisis por la entrada masiva de migrantes en julio.

Puente ha cargado así contra Vivas en una entrevista en TVE al ser preguntado por el enfrentamiento abierto entre el Gobierno y él, especialmente a raíz de la decisión de este miércoles de la Audiencia Nacional de suspender la instalación de un campamento en el puerto de Ceuta para acoger a migrantes.

El ministro, que fue quien dio la orden de habilitar dos parcelas en el puerto para el campamento, ha asegurado que se llegó a un acuerdo con el Gobierno ceutí para ello y que la decisión no fue apresurada ni imprudente, sino "plenamente informada".

Pero tres días después de acordarla, según ha relatado, Vivas convocó un consejo extraordinario del puerto "y allí, utilizando su mayoría, vota en contra de la cesión de las parcelas". Tras esta "maniobra de profunda deslealtad", ha continuado, el Gobierno aplicó el artículo 733 de la ley de puertos y ordenó la cesión al Ministerio de Migraciones para el campamento.

"Y ayer nos encontramos con esta sorpresa (la suspensión), 24 horas antes de que fuéramos a trasladar a los migrantes", ha subrayado el ministro, quien espera que la Audiencia Nacional levante en breve la suspensión cautelar y permita el traslado, porque las alternativas al puerto son "muy limitadas".

Se deja al Gobierno prácticamente en un "callejón sin salida", "hay gente que quiere que hagamos magia", ha dicho. Puente cree que el Gobierno ha mantenido con Vivas un "exceso de prudencia" y "cierta ingenuidad", ya que "más allá de su turné por televisiones y esa defensa de Ceuta de boquilla, la realidad es que el señor Vivas no ha colaborado con el Gobierno de España en ningún momento", ha dicho.

Según el ministro, el Gobierno está luchando contra un "montón de agentes" que quieren que la crisis se "enquiste" y ha apuntado directamente al PP, al que ha acusado de estar poniendo "palos constantemente en las ruedas".

Este jueves también ha criticado al presidente ceutí el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien ha dicho en la SER que últimamente le ve más "en clave electoral" que intentando "aliviar" la carga que está soportando su ciudad.

López ha asegurado que el Gobierno "está volcado" con la ciudad y que su "prioridad absoluta" es devolver a los menores no acompañados a sus familias y, en este sentido, ha insistido en la falta colaboración de las comunidades del PP. Para el ministro hay dos tipos de personas: "Los que se ponen a remar y ayudar más allá de lo que les corresponda y quienes solo buscan poner palos en las rueda".

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