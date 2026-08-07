Ayuso le dice a los periodistas cómo hacer su trabajo para esquivar las preguntas del ático: "Disimulad al menos"

Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reprochado a los reporteros que le pregunten por la compra del piso de lujo en Chamberí por valor de 6,3 millones de euros y no por los incendios.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado a la prensa por centrarse en la polémica compra de un ático de lujo en Chamberí, instando a los medios a enfocarse en los incendios que devastaron más de 25.000 hectáreas. Ayuso, que asistió a una reunión sobre la reconstrucción de la Sierra Oeste, se mostró molesta por las preguntas sobre el piso, que inicialmente sería su oficina provisional. Manuela Bergerot, de Más Madrid, acusó a Ayuso de usar la tragedia de los incendios para evitar dar explicaciones sobre el ático, instándola a trabajar y apoyar a los bomberos forestales.

Nueve días después del estallido del escándalo por el ático de lujo que la Comunidad de Madrid compró en Chamberí por más de seis millones de euros, Isabel Díaz Ayuso ha pasado al ataque contra la prensa. La presidenta madrileña, que aseguró este miércoles que no es su "competencia" la gestión del piso comprado por Planifica Madrid, ha criticado que los periodistas hablen sobre el tema.

La mandamás del PP de Madrid ha pedido que los medios de comunicación tengan "sensibilidad" para que sus preguntas vayan dirigidas a los incendios que arrasaron más de 25.000 hectáreas en la Comunidad de Madrid y no a su polémico ático de lujo: "¿Por qué no preguntan una sola vez por la gente afectada?".

Ayuso ha acudido este viernes a la primera reunión de la Comisión Interdepartamental por la Reconstrucción de la Sierra Oeste, que se ha celebrado en Aldea del Fresno. A su salida de este encuentro, los reporteros han acudido a preguntarle por la compra y posterior venta del piso en el paseo General Martínez Campos, que iba a ser destinado, en principio, a instalar su oficina provisional durante las obras en la sede del Gobierno regional.

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado indignada por el hecho de que los periodistas hablen de esa polémica: "Yo estoy centrada en problemas importantes. ¿Por qué no preguntan una sola vez por la gente afectada? Por lo que estamos haciendo. Estamos dejándonos la piel, ayudando a la gente que lo está pasando tan mal. Tengan la sensibilidad, al menos, de preguntar qué vamos a hacer, qué novedades hay, cómo se encuentra la gente... Yo no trabajo para Sánchez ni para mis adversarios. Cuando vuelvan mis adversarios de sus vacaciones, hablamos. Pero yo creo que su labor (la de los periodistas) es ser sensible con esta gente".

Más Madrid acusa a Ayuso de "utilizar el dolor de las víctimas"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha cargado duramente contra Ayuso por su comportamiento frente a la prensa. "Ella no va a decidir qué se le puede preguntar y qué no. Y va a tener que dar explicaciones, por supuesto", ha dicho en una entrevista este viernes en Al Rojo Vivo.

"Ella está utilizando una tragedia como el peor incendio de la historia de Madrid para zafarse de este asunto, anunciando que va a vender ese ático de lujo que estaba destinado a que fuera su vivienda. Pero por muchos abrazos que dé a abuelos y y niños que lo han perdido todo, no va a poder tapar que está utilizando esto para victimizarse. Que deje de utilizar el dolor de esas víctimas y empiece a trabajar, pagando por ejemplo lo que se merecen los bomberos forestales", ha concluido Bergerot.

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