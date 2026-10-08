Sin fuerzas para comer ni hablar: así fueron los últimos días de Maricarmen en el hospital tras dos semanas de infierno

Los detalles Su familia ha contado a laSexta que en los últimos días había dejado de ser ella, se había ido apagando poco a poco. No tenía fuerzas y apenas comía. Finalmente, murió este miércoles a los 87 años.

Maricarmen, de 87 años, ingresó en el hospital con un cuadro de agotamiento y estrés tras perder su hogar. En sus últimos días, dejó de ser ella misma, sin fuerzas ni apetito, pero mantuvo su lucha y valentía. El 23 de septiembre, al dejar su casa, animó a otros a seguir luchando, aunque ella no ganara. Durante su hospitalización, su mensaje de resistencia inspiró a muchos. A pesar de la tristeza, se sintió apoyada por la solidaridad ciudadana y consciente de su impacto en las elecciones generales. Su familia, ahora, pide privacidad y respeto, mientras Maricarmen se convierte en un símbolo eterno.

MariCarmen ingresó con un cuadro de agotamiento y estrés. Y aunque desde el hospital le iban llegando buenas noticias e iba a poder volver a su casa. Pero su familia nos ha contado que en los últimos días había dejado de ser ella, se había ido apagando poco a poco. No tenía fuerzas y apenas comía.

El pasado 23 de septiembre, el día en el que le arrancaron su hogar, Maricarmen decía esto: "Que sean valientes, que sigan luchando, que aunque yo no gane... sí gano". Se iba de su casa de toda la vida, pero no se iba en silencio. "Maricarmen no estás sola", gritaban muchos de los ciudadanos que se acercaron a su casa para apoyarla.

Quizá, sin saberlo, ahí comenzaba una despedida. Llegó al hospital muy débil, con el cuerpo al límite después de días de angustia y dolor. Y aun así, desde su cama su voz seguía abrazando a quienes estaban en la calle. "No he logrado defender mi casa pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya", dijo en un vídeo desde el hospital.

14 días ha estado ingresada y cada mensaje era más que unas simples palabras. "Os pido a todos valor, luchad, defended lo que es vuestro", dijo en otro vídeo grabado el 27 de septiembre.

En estos últimos días Maricarmen, con 87 años, ya apenas podía hablar, dejó de ser ella, ya casi no comía. "Ella quería morir en su casa porque su madre había muerto allí. Ha acabado en la cama de un hospital después de 15 días de infierno", cuenta la periodista Andrea Ropero.

Durante todo este tiempo ha estado informada. Se había alegrado mucho de poder volver a su casa tras el acuerdo con Urbagestión. De hecho, hoy iba a firmar su nuevo contrato de arrendamiento. La empresa ha trasladado el pésame a la familia.

Maricarmen también era consciente de que su rostro había precipitado unas elecciones generales. Su familia pide ahora intimidad y respeto. "Se ha convertido en un símbolo eterno. Ha sido consciente de toda la solidaridad", ha comentado este jueves su abogada, Beatriz Duro, en una entrevista en Al Rojo Vivo. Porque Maricarmen se va dejando su luz encendida.

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