Una incidencia técnica deja sin megafonía ni monitores las estaciones de Rodalies

Un usuario en la Estación de Sants de Barcelona cuando Adif mantiene suspendida la circulación ferroviaria en Rodalies en toda Cataluña

Los detalles En esta ocasión, una incidencia técnica ha dejado fuera de servicio la megafonía y los monitores de las estaciones de la red de Rodalies, tal como ha informado la compañía en redes sociales.

Ni un día sin caos en Rodalies. Este miércoles, otra vez, una nueva incidencia ha vuelto a interferir en el funcionamiento de las líneas de Cercanías de la comunidad. En este caso, una incidencia técnica ha dejado fuera de servicio la megafonía y los monitores de las estaciones de la red de Rodalies, tal ha informado la compañía. Esta situación se ha resuelto, según indica Renfe, alrededor de las 10:30 de la mañana de este miércoles.

Durante la hora que ha durado el problema, la operadora ferroviaria recomendaba a los usuarios de Rodalies consultar los laterales y los frontales de los trenes en las estaciones para "verificar" su destino y el servicio. Esta incidencia ha añadido más confusión a la experiencia de los viajeros de Rodalies que continúan utilizando la red y que llevan quince días sufriendo demoras generalizadas y cambios de trayectos, con la necesidad de transbordar a autobuses en una decena de tramos, entre otras incomodidades.

Esta nueva incidencia llega cuando se cumplen 15 días del accidente ferroviario de Gelida (Barcelona), en el que murió un maquinista y resultaron heridas una treintena de viajeros, y que desencadenó la peor crisis que ha vivido hasta ahora Rodalies, dificultando al máximo la movilidad de las 400.000 personas que utilizaban este servicio a diario.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha explicado este miércoles en su comparecencia de primera hora de la mañana que la oferta de Rodalies es de alrededor del 80 % de lo que sería habitual, mientras que la demanda se sitúa alrededor del 75 %. "El objetivo -ha agregado- es revertir la situación en la parte de la oferta para recuperar la demanda habitual de los centenares de miles de viajeros de Cataluña que utilizan nuestro servicio como un elemento clave para su movilidad". Unos 400.000 viajeros utilizaban a diario Rodalies antes de esta crisis.

El Gobierno envía al secretario de Estado de Transportes a Barcelona

La jornada de ayer, martes, volvía a ser caótica en el servicios de Rodalies después de sufrir dos suspensiones del servicio en las primeras horas del día por una incidencia en el Centro de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en la Estación de Francia de Barcelona.

Ante el caos generalizado que se vive en este servicio, desde el acccidente de Gélida, Transportes ha decidido enviar al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, para "garantizar la recuperación del servicio lo antes posible".

De este modo, Santano instalará su despacho en la Delegación del Gobierno hasta que se resuelvan los problemas de la red de Rodalies.

