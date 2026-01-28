La AP-7 vuelve a estar cerrada en Martorell en sentido sur por las tareas de reparación tras el accidente de Gelida

Los detalles La Generalitat ha informado que "la restricción se mantendrá en los próximos días, a la espera de nuevas evaluaciones técnicas".

La AP-7 vuelve a estar completamente cerrada al tráfico en Martorell (Barcelona), en sentido sur, para poder efectuar las tareas de reparación de la autopista tras el accidente mortal de tren en Gelida del pasado 20 de enero, según ha informado el director del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), Ramon Lamiel.

Según ha indicado la Generalitat en una nota de prensa, "la restricción se mantendrá en los próximos días, a la espera de nuevas evaluaciones técnicas que determinen la evolución de los trabajos y la reapertura con garantías".

En declaraciones a los medios en la sede del departamento de Interior, Lamiel ha explicado que parte de la maquinaria que trabaja en la reparación de la vía debe ser trasladada al carril izquierdo en este tramo de la AP-7, el único de los tres que estaba abierto al tráfico, para poder excavar en el derecho, que se vio afectado tras el accidente de tren, ya que "había cedido" por un "posible talud inestable".

Ello ha obligado, a instancias del ministerio, a "dar un paso atrás" y volver a cerrar por completo este tramo de 22 kilómetros de la AP-7 en sentido sur, desde Martotell hasta Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) para poder ejecutar la obra y "no porque sea inseguro", ha subrayado el director del SCT.

El 21 de enero, un día después del accidente mortal de tren, el riesgo de hundimiento de la infraestructura que sostiene la AP-7 en Gelida (Barcelona), en la que se apoyaba el muro que se derrumbó sobre el convoy, obligó a cerrar por completo esta vía troncal de Cataluña en Martorell, en sentido sur.

El pasado sábado 24 de enero, desde la dos de la tarde, se habilitó a la circulación el carril izquierdo en este tramo de la autopista en sentido sur, que ahora vuelve a estar cerrado por el traslado de la maquinaria que repara la vía.

Reapertura total y rutas alternativas

Lamiel ha informado de que la previsión es que este tramo de la AP-7 pueda reabrirse completamente al tráfico en unos quince días desde el inicio de las reparaciones el pasado 21 de enero, aunque podría alargarse en función de otros factores ajenos a la obra en sí, como las condiciones metereológicas.

Ha señalado que desde el SCT se mantiene la estrategia del "reparto del tráfico por otras vías" que, ha dicho, "ha funcionado" hasta el momento, por lo que recomienda a los ciudadanos seguir haciendo uso de estas rutas alternativas.

En concreto, estas rutas alternativas son la C-25 hacia el interior, la N-340 y C-15 hacia el Penedès, la C-32 hacia el litoral y la C-58 y la B-40 hacia la A-2.

La vía que está siendo más utilizada por los usuarios afectados por el corte de la AP-7, ha dicho Lamiel, es la C-32 que ha visto aumentada la afluencia de vehículos un 100%, al pasar de los 60.000 en su punto álgido a los 120.000 de ahora.

El corte de la autopista AP-7 en Martorell a raíz del accidente mortal de tren no afecta a los carriles en dirección norte, que están todos abiertos a la circulación.

