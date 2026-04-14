Con Franco no se vivía mejor: la incredulidad de los republicanos que sufrieron la dictadura ante los nostálgicos del franquismo

Los detalles Personas que sufrieron la represión, las torturas y las pérdidas de derechos como Gus o Ibargutxi divulgan su lucha para que no vuelva a repetirse lo que ocurrió cuando la Guerra Civil se llevó por delante la Segunda República, que cumple este martes 95 años.

Quienes padecieron la dictadura franquista reivindican la Segunda República, que cumple 95 años. No comprenden la nostalgia por el franquismo, una dictadura que sumió a España en oscuridad y represión. Miguel Ángel Gómez, conocido como Gus y nombrado Republicano de Honor en A Coruña en 2026, recuerda las torturas sufridas a manos de Billy El Niño, mientras Franco disfrutaba de privilegios. Gus lucha por restituir derechos robados, como los de las mujeres relegadas a roles domésticos. Josu Ibargutxi, ex preso político, denuncia la explotación de 200,000 prisioneros en la posguerra. Ambos abogan por recordar el pasado para evitar su repetición.

Quienes sufrieron en sus carnes la dictadura reivindican la Segunda República, de la que este martes se cumplen 95 años. No entienden que a día de hoy siga habiendo nostálgicos del franquismo, es decir, de una dictadura que sumió a España en la oscuridad y la represión.

"La tortura te despoja de toda humanidad", asegura Miguel Ángel Gómez, conocido como Gus, al que A Coruña ha nombrado su Republicano de Honor este 2026. Lo hace recordando el momento en el que Billy El Niño le dejaba glúteos y pies a carne viva en Madrid, mientras el dictador Francisco Franco disfrutaba junto a su familia de la playa privada de Bastiagueiro, cerca del recientemente expropiado Pazo de Meirás.

Una playa en la que, durante la Guerra Civil, aparecían los cadáveres de los republicanos paseados por el bando de Franco. Por cosas como esta, más allá del sufrimiento padecido, Gus lucha para restituir los derechos que la dictadura robó. Unos esfuerzos que precisamente le han valido para recibir el reconocimiento coruñés.

Derechos perdidos, como los de las mujeres que pasaron a servir solo para criar, cocinar y rezar. Por retrasos como estos, los que sufrieron la represión franquista, no entienden cómo chicas y chicos añoran esa dictadura franquista, en la que la economía tampoco iba bien.

Y es que la España de posguerra se levantó a base de esclavizar a 200.000 presos políticos que "estaban en campos de concentración", según recuerda ante las cámaras de laSexta Josu Ibargutxi, quien fue uno de ellos. De hecho, en los años 70 en las ciudades mucha gente vivía en chabolas incluso. Además, en los pueblos la gente tenía médico gratis, alcantarillado o agua corriente.

En definitiva, con Franco no se vivía mejor, pese a lo que muchos piensan. Por estas ideas, personas que sufrieron la represión, las torturas y las pérdidas de derechos, como Gus o Ibargutxi, divulgan su lucha para que no vuelva a repetirse lo que ocurrió cuando la Guerra Civil se llevó la Segunda República por delante. Ahora, esta cumple 95 años.

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