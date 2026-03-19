Los Franco consideran "insuficientes" los 800.000 euros de indemnización tras la sentencia sobre el Pazo de Meirás

Los detalles Según cuenta uno de los nietos del dictador en 'Informalia', la cantidad que gastaron en su mantenimiento fue mayor. "Se gastó mucho más, sobre todo cuando el incendio". dice.

La familia Franco no está de acuerdo con la indemnización de 800.000 euros por el Pazo de Meirás, que el Tribunal Supremo ha declarado propiedad del Estado. Consideran que la cifra es insuficiente, ya que aseguran que se gastó más en su mantenimiento, especialmente tras un incendio. Aunque no planean recurrir la sentencia, critican a Alberto Núñez Feijóo por cambiar su postura sobre Meirás. Según un nieto, Feijóo engañó a Carmen Franco al no cumplir un acuerdo sobre las visitas públicas al pazo. La sentencia del Supremo confirma que los nietos de Franco deben devolver el Pazo de Meirás al Estado.

Los Franco no están de acuerdo con esa cantidad estimada de 800.000 euros en cuanto a indemnización por el Pazo de Meirás. Por un lugar que, tal y como ha sentenciado el Tribunal Supremo, es propiedad del Estado y que la familia del dictador debe devolver. Tal y como cuenta 'Informalia', que ha hablado con uno de los nietos del Caudillo, consideran que esa cifra en compensación "es insuficiente".

"Se presentaron facturas del mantenimiento pero no todas. Mi madre hizo obras desde muchos años antes y algunas de esas facturas ya no existían. Se gastó mucho más, sobre todo cuando el incendio", relata.

Y pone de ejemplo lo que se ha gastado el Gobierno: "Calculan que al año, por mantenerlo, han sido 300.000 euros. Es decir, que en cinco han sido 1,5 millones. En 30 años que lo tuvimos se puede estimar que mi madre tuvo que gastar mucho más... pero se ve que cuando se paga con dinero público les da igual lo que se gaste".

Ahora, todo queda en manos de un juzgado en A Coruña, pero no parece que los herederos vayan a recurrir la sentencia que deja al Estado como propietario. "Se podría ir al Constitucional, pero es una pérdida de tiempo", exponen en 'Informalia' citando a un abogado cercano al caso.

"No van a enmendar al Supremo. La historia de todo esto es tremenda. El marqués de Villaverde no era partidario de hacer las obras tras el incendio, pero Carmen Franco creía que era su deber moral reconstruir el palacio. Él ya intuía que les quitaran la propiedad, pero ella se gastó una fortuna en repararlo", ha expuesto.

Además, y tal y como recoge el medio, uno de los nietos ha criticado a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, por su cambio de postura con Meirás: "Cuando era presidente de la Xunta se pronunció públicamente en el Parlamento a nuestro favor".

"Luego, buscando apoyos en los sectores nacionalistas, votó lo contrario. Estaba despechado, quería que Carmen Franco cediera los ingresos de las visitas a la Xunta y ella se negó. Es un personaje falso que se traicionó a sí mismo", han insistido.

"Feijóo engañó a mi madre"

Además, uno de los hijos de Carmen Franco Poco ha ido más allá: "Feijóo engañó a mi madre. Llegó a un acuerdo con ella cuando aceptó abrir Meirás a las visitas públicas para no abrir en verano. Pero no lo cumplió. Mi madre no quiso volver más".

Todo, tras la sentencia del Supremo en la que se confirma la orden de la Audiencia de A Coruña a los nietos de Franco para devolver al Estado el Pazo de Meirás. Por unanimidad, han desestimado todos los recursos presentados contra la sentencia, tanto los que procedían dela familia del dictador como los de las administraciones públicas.

Así, se confirma en todos sus aspectos la sentencia de la Audiencia de A Coruña, que estableció que los hermanos Martínez-Bordiú, nietos de Francisco Franco, deben devolver la posesión del Pazo de Meirás y tienen derecho a ser indemnizados por los gastos necesarios y útiles realizados en el inmueble durante el tiempo de su posesión, puesto que no fueron poseedores de mala fe.

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