La Fiscalía del Tribunal Supremo ha acordado la apertura de una investigación penal contra el líder de Vox, Santiago Abascal, por las declaraciones en las que afirmó que habría que "colgar por los pies" a Pedro Sánchez.

Así, el Ministerio Público responde a la denuncia del PSOE, a los que le ha comunicado ya la decisión. En este punto se realizarán diligencias preprocesales y se decidirá si se presenta o no una querella contra el líder de ultraderecha.

Las declaraciones las realizó Abascal al diario Clarín el pasado 10 de diciembre . En su visita a Argentina expresó que "habrá un momento" en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pues, a su juicio, es una persona que ha "vendido" su principios y "puede hacer cualquier cosa" para mantenerse en el poder, incluso "pisar las leyes" o "poner en riesgo la unidad nacional".

Abascal dijo que el jefe del Ejecutivo "no es astuto y hábil como la gente piensa", sino que es "un político que no tiene escrúpulos, que no tiene principios" y, por lo tanto, "tiene una ventaja competitiva sobre los políticos honrados" que "tienen escrúpulos porque nos ponemos límites".

El PSOE denunció al ultraderechista por delitos de incitación al odio, amenazas, injurias y calumnias y, en relación a las diligencias, la Fiacalía ha pedido a la Policía Judicial que identifique a los convocantes de las protestas en Ferraz a las que también acudieron miembros de Vox -incluido Abascal- y en las que se profirieron insultos y cánticos de odio contra el presidente Sánchez.

La Fiscalía apunta en su escrito que es necesario comprobar si las palabras del ultraderechista están cubiertas por la inviolabilidad que tiene como parlamentario y su derecho a la libertad de expresión. A pesar de ello resalta que las declaraciones se produjeron en un contexto de gran crispación y en el que grupos de ultraderecha afines al partido de Abascal protagonizaron protestas en las sedes del PSOE con graves insultos y enfrentamientos violentos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.