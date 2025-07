La Fiscalía pide investigar a Leire Díez al observar indicios de delito por sus audios en busca de trapos sucios

La Fiscalía ha informado al juez de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que existen indicios de delito en la actuación de la supuesta fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, tal y como se describe en la querella presentada por Hazte Oír. Por eso, el Ministerio Público insta al magistrado a investigar a la ya exsocialista, según han contado fuentes jurídicas a laSexta

En ese sentido, cabe recordar que el juez Zamarriego ha abierto diligencias indeterminadas en lugar de diligencias previas, por lo que está estudiando enviar la causa al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid. Este fue el primero en abrir diligencias previas contra Díez, a raíz de una querella de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (AEGSC) contra Díez y otros por tráfico de influencias. Además, el Juzgado de Instrucción 44 de Madrid recibió una querella por estos mismos hechos de Iustitia Europa y el 26 otra de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

¿Por qué las querellas contra Díez?

Las querellas se refieren al contenido de los audios en los que se escuchaba a la presunta fontanera pedir información sensible sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigan casos cercanos al Gobierno, así como de miembros de la judicatura, entre ellos de la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa abierta a David Sánchez y al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo.

Ahora está pendiente de saber si cada juzgado abrirá una causa por estos hechos o si todas ellas se agruparán en una sola dada la similitud en los hechos denunciados. Ahora bien, en una tensa comparecencia ante los medios en la que apareció el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, Díez se defendió argumentando que sus labores de investigación tenían como objetivo la publicación de un libro.

Excusas con 'goteras

Una explicación insuficiente que dejaba varias 'goteras', como que al escuchar los audios esa faceta periodística se desvanece. Y es que en esa conversación con el empresario Dolset y Alejandro Hamlyn, se percibe a una Díez especialmente preocupada por buscar trapos sucios del teniente coronel de la UCO Antonio Balas. Investigador encargado de las pesquisas en torno al caso Koldo y Begoña Gómez.

"Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros y lo que quiero es cortarlo cuanto antes", aseguraba una contundente Díez. Es más, su criterio para cribar la información era muy claro, pues solo le interesaba él: "No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas".

De hecho, Díez había negado ante los medios que ella ofreciera tratos de favor ante la Justicia a cambio de información, insistiendo en que "solo" propuso "esa posibilidad que siempre está abierta". Si se vuelve a las grabaciones, la cosa cambia: "Yo te puedo sentar con Fiscalía. Puedo proponer que te sientes con Fiscalía", le prometía a Hamylet, quien le adelantaba que se habían "sentado 40 veces" sin avances. Entonces, con toda la seguridad Díez le asegura que si viene de ella es para sentarse "con alguien para un fin determinado".