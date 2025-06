Audios frente a las excusas de Díez: estas son las 'goteras' de las explicaciones de la presunta fontanera del PSOE

Leire Díez ha ofrecido una rueda de prensa este miércoles a raíz de su salida "voluntaria" del PSOE derivada, a su vez, de unos audios publicados de los que se desvela una supuesta campaña de desprestigio contra aquellos que investigan o investigaban presuntas corruptelas en el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ante una marabunta de periodistas y la aparición espontánea del comisionista del 'caso Koldo' Víctor de Aldama, ha tratado de justificar esta reunión en el marco de un "trabajo periodístico". Explicación insuficiente que deja varias 'goteras'.

La versión que trata de vender de sí misma ante las cámaras es que ella es una periodista en pleno proceso de investigación, tal y como ya avanzó a laSexta nada más salir las grabaciones a la luz. Todo, pese haber admitido la posibilidad de que haya podido haber "una mala interpretación". Sin embargo, al volver a escuchar los audios de aquella reunión ese papel no parece sostenerse.

Y es que durante esta conversación, en la que también participaba el empresario Javier Pérez Dolset y el también investigado Alejandro Hamylet, se percibe a una Díez especialmente preocupada por buscar trapos sucios del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Antonio Balas. Investigador encargado de las pesquisas en torno al 'caso Koldo' y Begoña Gómez.

"Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros y lo que quiero es cortarlo cuanto antes", aseguraba una contundente Díez. Es más, su criterio para cribar la información era muy claro, pues solo le interesaba él: "No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas".

De hecho, este miércoles Díez ha negado que ella ofreciera tratos de favor ante la Justicia a cambio de información, insistiendo en que "solo" propuso "esa posibilidad que siempre está abierta", pero en los audios la cosa cambia. "Yo te puedo sentar con Fiscalía. Puedo proponer que te sientes con Fiscalía", le prometía a Hamylet, quien le adelantaba que se habían "sentado 40 veces" sin avances. Entonces, con toda la seguridad Díez le asegura que si viene de ella es para sentarse "con alguien para un fin determinado".

Quien también tuvo un papel importante en aquella reunión fue el empresario Javier Pérez Dolset, quien en cierto momento admite que son ellos quienes podían llevar a la mesa "un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía", que repreguntado por Hamylet insiste en que sería uno "obviamente, muy favorable". Desde luego, esta oferta tiene poco o nada que ver con el periodismo de investigación.