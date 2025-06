De la operación Púnica al caso Erial: la trayectoria contra la corrupción del teniente coronel Antonio Balas del que Leire Díez buscaba trapos sucios

De entre los agentes que este martes participaron en el registro de una empresa en Pamplona en el marco del caso Koldo destaca especialmente quien se esconde bajo una gorra roja. Se trata del teniente coronel Antonio Balas cuyo nombre salió en los audios de Leire Díez. Precisamente, la presunta fontanera del PSOE pedía información comprometedora sobre él en lo que se ha calificado como una campaña de desprestigio contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la que pertenece. No es habitual que un agente de su rango esté presente en registros así.

"Si en algo puedo decir que soy un poquitín especialista es en el ámbito de la investigación criminal". Así se definía el mismo Balas en un acto de noviembre de 2023. Tres años antes se ponía al frente del departamento de Delincuencia Económica de la UCO, cuyo objetivo es acabar con la corrupción que definía hace unos meses definía como "una grave amenaza (...) para el Estado de derecho y para la sociedad de bienestar, siendo su erradicación una cuestión prioritaria".

Su hoja de servicios está muy ligada a la investigación de este tipo de conductas delictivas tanto por parte de representantes del Partido Popular (PP) como del PSOE. Por ejemplo, participó en la operación Púnica contra el ex número dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. También participó en el caso Lezo, Erial o la estafa de los ERE en la que están condenados los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Respecto a los casos más recientes, Balas es el encargado de dirigir las investigaciones en el caso Koldo, así como en otras que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como es la de su esposa, Begoña Gómez, o la de sus hermano, David Sánchez. Sin embargo, su nombre saltó a la opinión pública hace unas semanas cuando se destaparon los audios de Leire Díez pidiendo trapos sucios contra él.

"No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas", decía la ya exmilitante socialista. La presunta fontanera de Ferraz buscaba algo que pudiera comprometerle, sobre la que añadía que era "importante que esté documentado". Entonces, el empresario investigado Alejandro Hamlyn aseguraba a su interlocutora que "con una cosa" que le diera "ya está, está muerto". Una supuesta información sensible que por las palabras de Díez aceptaría encantada, pero de la que hasta ahora no hay ni rastro.