Quién le paga y quién publica su supuesto libro: las preguntas que Leire Díez no quiere (o no puede) responder

Leire Díez, exmilitante socialista, enmarca sus acciones no en maniobras de 'fontanería' para el PSOE, sino en una investigación para un libro sobre el falso patriotismo y la trama de los hidrocarburos. Sin embargo, no ha aclarado quién le paga ni qué editorial está detrás del proyecto. En entrevistas ofrecidas en las últimas horas, ha insistido en que es freelance, pero aduce que trabaja para empresas que requieren confidencialidad. Aunque asegura tener una editorial, no ha revelado cuál.

Leire Díez sostiene que lo suyo no es 'fontanería', sino periodismo. Durante su accidentada comparecencia sin preguntas de la prensa, la ya exmilitante socialista sostuvo que sus maniobras no obedecían a órdenes del partido, sino que formaban parte de una supuesta investigación periodística para publicar un libro. Desde entonces, se ha paseado por diferentes medios de comunicación, pero ha aclarado bastante poco: no ha querido -o no ha sabido- explicar de qué vive o qué editorial está detrás de esa publicación.

El miércoles, antes de que Víctor de Aldama irrumpiera en el hotel de Madrid donde comparecía -y casi llegara a las manos con el empresario Javier Pérez Dolset-, Díez enmarcó las grabaciones en las que aparentemente buscaba trapos sucios de la UCO en un "trabajo periodístico" que desarrolla desde "hace años" para un libro que, según su relato, "versará sobre los estragos del falso patriotismo y tendrá que ver con la trama de los hidrocarburos".

Posteriormente, sin embargo, no quiso aclarar quién le paga en una entrevista en 'Ok Diario', donde aseguró ser "una freelance que trabaja para otras empresas" que "piden ayuda", pero no quiso decir cuáles, esgrimiendo la "confidencialidad que exigen los clientes". "No te voy a dar nombres", insistía, a preguntas de Eduardo Inda. No obstante, reiteró que "está previsto que todo lo que se ha estado investigando se plasme un libro y que haya más acciones informativas al respecto".

¿Qué editorial está detrás de ese libro? Tampoco lo sabemos, porque cuando le han preguntado al respecto este jueves en RAC 1, no lo ha querido desvelar, aunque ha apuntado incluso a la posibilidad de "documentales", aunque "está todavía muy verde". "Después de todo esto lo que voy a hacer es proteger lo más posible la información", ha respondido, entre titubeos, al ser preguntada directamente por quién publica el libro.

"Sí, tengo editorial", ha mantenido no obstante. "La parte buena de todo esto es que con toda esta historia es que ahora tiene más interés que nunca, por desgracia", ha puntualizado, antes de insistir en que va a "proteger esa información" porque su intención es "volver al más estricto anonimato en cuanto mismo pueda".

Ante la pregunta sobre de qué vive, no ha ofrecido más explicaciones que en 'Ok Diario': "Soy autónoma, soy freelance, yo tengo mis encargos y de eso vivo, de mi actividad como autónoma", ha dicho. "Dado el momento de foco y que la gente no quiere este circo a su alrededor, me vais a permitir que proteja lo que me da de comer".

Eso que le da de comer, ha agregado, son los "trabajos" que va recibiendo, "de prensa de comunicación...". Encargos por parte de empresas, que, asegura "no están vinculadas a Madrid". "Hay confidencialidad", ha zanjado.