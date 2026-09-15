La jueza que investiga al delegado del Gobierno en Ceuta envía la causa a la Audiencia Nacional

Los detalles Ahora, será la jueza Tardón la que tendrá que determinar si llama a declarar o no como investigado al delegado del Gobierno en Ceuta.

La jueza de Ceuta ha trasladado a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, la querella contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Según una providencia obtenida por laSexta, la decisión responde a una solicitud de la Fiscalía que pedía la inhibición en favor de Tardón. La jueza de Ceuta destaca que la Audiencia Nacional determinó que la investigación debe incluir todas las acciones en territorio español relacionadas con una entrada masiva y los fallecimientos durante una travesía a nado. Además, el criterio de competencia favorece al Tribunal Central de Instancia de Madrid.

La jueza de Ceuta que estudia la querella presentada contra el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, envía la causa a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.

En una auto a la que ha tenido acceso laSexta, la jueza deja en manos de Tardón la resolución sobre las diligencias de investigación solicitadas por la acusaciones de Manos Limpias y Hazte Oír. Lo hace a petición de la Fiscalía, que había solicitado esa inhibición.

La jueza señala que "la resolución de la Audiencia Nacional del 7 de septiembre de 2026 ha declarado expresamente que la investigación debe abarcar todas las actuaciones desarrolladas en territorio español relacionadas con dicha entrada masiva, incluyendo las relativas a fallecimientos producidos durante la travesía a nado".

Apunta que "conforme al artículo 18 LECrim, cuando existan delitos conexos y varios órganos judiciales hayan iniciado actuaciones, la competencia corresponde al que primero hubiera comenzado la causa, criterio que concurre en favor de la Plaza nº 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de Madrid, que ya conoce de la investigación principal, de conformidad asimismo con el dictamen del Ministerio Fiscal obrante en autos".

De esta manera, la jueza de Ceuta considera que la Audiencia Nacional es el juzgado que primero abrió diligencias por estos hechos que se está investigando, la entrada masiva de migrantes que se produjo en Ceuta el pasado 30 de julio y las muertes de todas esas personas que no consiguieron alcanzar la playa.

Por lo tanto, en consonancia con lo que dice la Fiscalía, la magistrada envía la causa a la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional. Ella será la que tendrá que determinar si llama a declarar o no como investigado al delegado del Gobierno en Ceuta.

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