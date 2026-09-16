La Guardia Civil detiene los propietarios de un piso en Ceuta que alojaba a 25 migrantes hacinados, entre ellos seis menores

Los detalles Los agentes han localizado a los migrantes hacinados en el interior de la vivienda, en condiciones infrahumanas, debido al espacio reducido que ocupaban dentro. Todos han sido trasladados en varios furgones a las dependencias del instituto armado para proceder a su expulsión del país.

La Guardia Civil ha arrestado a los propietarios de un piso en Ceuta, un hombre y una mujer, por alojar a 25 migrantes en condiciones precarias y de hacinamiento. Entre los migrantes, seis eran menores que llegaron durante la entrada masiva del 30 y 31 de julio. La vivienda, ubicada en la céntrica calle Real, fue identificada tras denuncias vecinales que alertaron sobre el constante movimiento de personas. Los agentes encontraron a los migrantes en condiciones infrahumanas, con cinco personas viviendo en la cocina entre suciedad. Todos fueron trasladados para su expulsión del país.

La Guardia Civil ha detenido a los propietarios de un piso en Ceuta -un hombre y una mujer- que alojaban en condiciones precarias y de hacinamiento a 25 migrantes, seis de ellos menores, que llegaron a la ciudad autónoma en la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

Según ha informado el instituto armado, se ha podido identificar a 25 migrantes viviendo en condiciones nulas de salubridad. El operativo, tal se ha desarrollado en una vivienda situada en pleno centro de la ciudad, concretamente en la calle Real, después de que los agentes tuvieran constancia de la entrada y salida de migrantes de su interior.

Las denuncias vecinales habían puesto en alerta a los agentes, que esta misma mañana han procedido a intervenir en el edificio. Los agentes han localizado a los migrantes hacinados en el interior de la vivienda, en condiciones infrahumanas, debido al espacio reducido que ocupaban dentro. Todos han sido trasladados en varios furgones a las dependencias del instituto armado para proceder a su expulsión del país.

En el operativo se ha determinado que hasta cinco personas vivían en la cocina rodeados de suciedad. La operación, que ha coincidido con la hora de entrada de los colegios, ha despertado una gran atención entre los ciudadanos al haberse desarrollado en una vía muy transitada a esas horas de la mañana.

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