Los gastos que se suman a la compra del ático de Ayuso: Planifica Madrid pagó casi 200.000 de comisión a la inmobiliaria

Los detalles Según adelanta El País, el ático de la presidenta madrileña habría costado más de 6,8 millones de euros, ya que, al precio de compra se le suman un 3% de comisión de la inmobiliaria y 378.000 euros de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

El pasado 29 de julio, laSexta Noticias informó sobre la compra de un inmueble por 6,3 millones de euros. Al día siguiente, el Gobierno de Ayuso anunció su venta junto a otros inmuebles para ayudar a los afectados por los incendios de la Sierra Oeste. Las cifras de la compra se han conocido a través de medios, no del Portal de Transparencia. El País reveló que el costo del ático superó los 6,8 millones debido a comisiones e impuestos adicionales. Ayuso se desentendió de la compra, afirmando que no es su competencia. El PP de Madrid pidió apoyo público para Ayuso en medio de la polémica.

El pasado miércoles 29 de julio, laSexta Noticias se hacía eco de la adquisición de este inmueble por un total de 6,3 millones de euros. Y un día más tarde, el jueves 30, el Gobierno de Ayuso anunciaba su venta, junto a un lote de otros cuatros inmuebles, para destinar el importe que se obtuviese a los afectados por los incendios de la Sierra Oeste.

Por el momento, todas las cifras que se conocen sobre la compra se han conocido por los medios de comunicación y no a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

Según las últimas informaciones de El País, el ático de la presidenta madrileña habría costado más de 6,8 millones de euros, ya que al precio de compra se le suman otros gastos en la operación inmobiliaria: por un lado, 189.000 euros, lo que equivale al 3% de comisión de la inmobiliaria que pagó la vendedora; y, por otro, 378.000 euros relativos al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que pagó la sociedad mercantil pública Planifica Madrid por la compra de dicho inmueble.

Este miércoles, la presidenta madrileña se ha desentendido de la compra del ático de 485 metros cuadrados en Chamberí y ha negado que fuera una vivienda para ella. Ayuso asegura que desconoce la compra y venta de inmuebles de la Comunidad de Madrid al no ser su "competencia". "Planifica Madrid compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia", ha añadido al respecto.

Por último, Díaz Ayuso también ha defendido la puesta en venta de este ático en Chamberí: "En este caso creo que lo mejor es desde el primer minuto dejarlo ahí, venderlo y aprovechar tanto ese recurso como el de los inmuebles de Gran Vía" para destinarlo en este momento a una necesidad (en relación a las poblaciones y afectados por los incendios de la Sierra Oeste).

Este martes, y tal y como adelantaba el periódico El País, el PP de Madrid cerraba filas en torno a Díaz Ayuso pidiendo a sus cargos y diputados apoyarla públicamente en plena polémica por la compra y venta exprés del ático. "Os pedimos colaboración para compartir y poner comentarios positivos. Mucha gente nos lee y estaría bien dar ejemplo y tirar del carro de los mensajes de apoyo a la gestión de la Presidenta", pedía el PP de Madrid, según publicaba el mismo medio.

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