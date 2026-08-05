Detenido el dueño de un bar de Valencia acusado de matar a un cliente de un golpe en la cabeza

La Policía Nacional en el lugar de los hechos

Los detalles El presunto asesino y la víctima eran amigos. El dueño del bar dijo en un primer momento que había intentado robarle, aunque no se descartan otras hipótesis.

Un hombre de 62 años ha sido detenido en Valencia por presuntamente asesinar a un amigo y cliente de su bar, 'La esquina tropical', especializado en comida colombiana. La víctima, un joven de 20 años también de nacionalidad colombiana, murió tras recibir un golpe en la cabeza con un objeto metálico contundente. El presunto asesino llamó a la Policía para confesar, alegando que la víctima intentaba robarle. La Policía Nacional investiga el caso, con el grupo de Homicidios a cargo y la Brigada Científica realizando inspecciones. El bar y su entorno permanecen acordonados mientras continúan las pesquisas.

Un hombre ha sido detenido este miércoles acusado de matar a un amigo y cliente de su bar en Valencia. La voz de alerta la dio una vecina, aunque el presunto asesino había llamado a la Policía para confesar el crimen, asegurando que la víctima quería robarle.

Los hechos han ocurrido por la mañana y han sido notificados sobre las 09:30 horas de este miércoles. Según ha informado la Policía Nacional, el detenido es un hombre de 62 años y dueño del bar, un local de venta de comida típica colombiana llamado 'La esquina tropical', ubicado en el distrito Marítim.

La víctima mortal es un joven de 20 años, de nacionalidad colombiana, al igual que el agresor, y murió tras recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente metálico que se ha encontrado en el lugar de los hechos.

El grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se ha hecho cargo de las investigaciones y agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica han acudido al lugar para realizar la oportuna inspección ocular.

La Policía Nacional mantiene acordonada la calle de acceso al bar donde se han producido los hechos y la Policía Científica ha colocado además un panel de protección de grandes dimensiones en la entrada al establecimiento.

Varios vecinos de la zona han manifestado a laSexta que el detenido, el dueño del bar cuya imagen aparece en el cartel colgado en la entrada del local, es una persona muy conocida en el barrio y han señalado desconocer las circunstancias del suceso.

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