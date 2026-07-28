Fin de la tregua entre Gobierno y PP por los incendios: acusaciones de "negacionismo" y "brocha gorda" con el cambio climático

Los detalles El Gobierno insiste en llegar a ese Pacto de Estado frente a la emergencia climática, pero para los 'populares' lo que plantea el Ejecutivo es todo ideológico, acusándoles de presentar propuestas de "brocha gorda".

Lo que en un principio fue colaboración parece haberse acabado. Mientras el Gobierno insiste en la importancia de un Pacto de Estado frente al cambio climático, con Pedro Sánchez preguntándose "qué más tiene que pasar" para que se produzca un "gran acuerdo de país". El PP, por su parte, se empeña en romper la tregua y se acerca más al discurso negacionista de Vox.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, afirmó este lunes que los cambios en el clima se han dado "durante toda la historia de nuestro planeta", empezando a señalar al Gobierno por lo que considera un "mantra que repite la izquierda" al referirse al cambio climático.

"Yo creo que esto de que el cambio climático mata, de que el cambio climático es el responsable de todo, es un mantra que repite la izquierda para evitar responder por las responsabilidades que tiene", opina Muñoz, unas declaraciones que rozan el negacionismo y por las que el Gobierno pide prudencia. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido a los 'populares' ser "más cuidadosos" en sus declaraciones y les insta a estar "más informados".

Desde el PSOE, Sánchez defiende que ese negacionismo "es el peor de los combustibles ante la emergencia climática". Isabel Díaz Ayuso afirma que el Pacto de Estado es una cortina de humo del Gobierno para echar balones fuera y habla de "soluciones de brocha gorda" por parte del Gobierno. Aunque el Gobierno insiste en que el cambio climático "no tiene ideología", parece que para el PP el color del fuego es rojo por algo.

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