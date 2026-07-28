Sánchez insiste en el pacto de estado climático y carga contra el "negacionismo" de la derecha: "Es el peor combustible"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha reclamado a todos los partidos y administraciones un gran acuerdo frente a la emergencia climática: "Es una obligación por parte de todos, la realidad no se puede negar".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado un balance del curso político en un contexto marcado por devastadores incendios en varias regiones de España. Durante su intervención, expresó su solidaridad con las víctimas y agradeció a los profesionales que combaten las llamas. Sánchez hizo un llamado a los actores políticos para combatir el "negacionismo climático" y abogó por un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Subrayó la importancia de la unidad en la respuesta y prevención de desastres, prometiendo movilizar recursos para apoyar a las zonas afectadas y reconstruirlas de manera resiliente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este martes para haber balance del curso político que concluye esta semana. Lo ha hecho en un contexto muy duro, marcado por los recientes incendios en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón que han dejado a decenas de miles de personas evacuadas y confinadas.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha tenido "un recuerdo particularmente especial" para las víctimas de estos fuegos y sus familiares y ha mostrado su reconocimiento a los profesionales que están luchando contra las llamas "en unas condiciones extraordinariamente difíciles".

También ha lanzado Sánchez "una petición expresa a todos los actores políticos" con el fin de combatir el "negacionismo climático", una cuestión que ha definido como "el peor combustible contra la emergencia climática".

El presidente ha reclamado de nuevo a todos los partidos políticos y las administraciones públicas un gran "un pacto de Estado frente a la emergencia climática". "Es imperativo lograrlo entre las fuerzas políticas, agentes sociales, la ciencia, la sociedad civil... Es una obligación por parte de todas. La realidad no se puede negar", ha argumentado Pedro Sánchez.

"La emergencia climática se está agravando año tras año, y la ciudadanía nos exige que estemos unidos en la respuesta, como ya lo estamos, pero también en la prevención y unidos en la reconstrucción de las zonas afectadas, para que cuando vuelvan mal dadas sean más resilientes las estructuras y todas las recuperaciones de los entornos hoy dañados", ha añadido el líder socialista en su rueda de prensa de balance del curso político desde el Palacio de la Moncloa.

Sánchez promete movilizar todos los recursos necesarios

El presidente ha asegurado que el Gobierno "seguirá movilizando" los recursos necesarios "el tiempo que haga falta hasta apagar la última llama", recordando la reciente declaración de 'zonas gravemente afectadas' todos los territorios perjudicados por los grandes incendios forestales declarados en las últimas semanas, con la que se empiezan a desplegar "todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales y materiales" de las personas afectadas, abriendo "vías a ayudas adicionales".

El Gobierno aprueba un decreto con ayudas para los trabajadores afectados

Los trabajadores afectados por los incendios forestales cobrarán íntegramente su sueldo. Así lo ha acordado este martes el Consejo de Ministros, que ha dado luz verde al real decreto que pone en marcha un paquete extraordinario de medidas para proteger a las personas afectadas por los incendios que han dado pie a la declaración de emergencia de interés nacional.

Este decreto pone en marcha una prestación extraordinaria del SEPE por emergencia extrema que estará destinada a personas trabajadoras que deban suspender temporalmente su contrato por causas directamente derivadas de los incendios. Se podrán beneficiar quienes no puedan acceder a su vivienda debido a evacuaciones o restricciones, quienes deban realizar tareas imprescindibles en sus viviendas, trámites burocráticos derivados de la emergencia o atender a familiares que se han visto afectados por los incendios.

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