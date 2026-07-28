Desmintiendo los bulos de los incendios: un audio de Chile en 2023 o los bomberos 'provocando' fuegos

¿Por qué es importante? Hay bulos que cuestionan la labor de los efectivos que nos protegen contra el fuego. Hay un bulo que afirma que la UME no está trabajando, algo tan absurdo que se desmonta simplemente observando las imágenes de estos días.

Los bulos relacionados con la lucha contra los incendios se difunden rápidamente, generando incertidumbre en momentos críticos. Uno de los rumores más absurdos afirma que la Unidad Militar de Emergencias (UME) no está trabajando en los incendios, algo fácilmente refutable al observar las imágenes de los equipos arriesgando sus vidas en Madrid, Ávila y Toledo. También circula un audio en redes sociales sobre la supuesta incivilidad de dueños de balsas, que en realidad corresponde a incendios en Chile en 2023. Además, se desmiente la acusación de que los bomberos provocan fuegos, aclarando que usan la técnica de contrafuegos para controlar incendios.

Los bulos que aluden a la lucha contra los incendios tampoco dan tregua y se propagan como la pólvora con la intención de aprovechar el momento para generar incertidumbre. Porque hay personas que ni en pleno desastre dudan en hacer daño.

Uno de los bulos más absurdos afirma que la Unidad Militar de Emergencias (UME) no está trabajando en los incendios, algo para lo que no hace falta indagar mucho. Simplemente hay que observar las imágenes de estos días para ver que las personas que aparecen en ellas se están jugando la vida, tanto en Madrid, como en Ávila como en Toledo.

También hemos podido escuchar un audio en redes sociales en el que un hombre asegura estar cogiendo agua de lugares cercanos mientras "dueños de balsas hacen señales y ponen líneas para no coger agua de ahí". "La verdad que me parece un acto incívico por su parte viendo la situación que estamos manejando en este momento", añade el hombre que escuchamos en el audio. La realidad es que corresponde a los incendios que tuvieron lugar en Chile en el año 2023.

Para acabar, vemos otro bulo que se desmonta solo, una desinformación que apunta a que los bomberos están provocando fuegos. En el vídeo que acompaña a estas líneas se puede ver que los bomberos llevan una técnica llamada contrafuegos, que consiste en quemar partes estratégicas del bosque para así detener los incendios, pequeños fuegos para evitar que las llamas sigan avanzando.

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