El juicio del caso Kitchen queda visto para sentencia tras cuatro meses, con Villarejo restando importancia a sus anotaciones

Los detalles El juicio ha terminado con el informe final de la defensa del que fuera chófer de Bárcenas. Todos los acusados han defendido que "fue una operación legal" que consistía en espiar al extesorero popular.

El juicio del caso Kitchen ha concluido, quedando a la espera de sentencia. En la última sesión, los principales acusados, como el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su segundo, Francisco Martínez Vázquez, optaron por no declarar. Sin embargo, el excomisario José Manuel Villarejo sí habló, restando importancia a sus anotaciones y pidiendo disculpas por el daño causado por las filtraciones. Villarejo afirmó estar tranquilo y confiado en que "la verdad saldrá a la luz". También intervino Sergio Ríos, exchofer de Bárcenas, quien negó conocer la ilegalidad del operativo para espiar al extesorero del PP. El juicio aborda una trama organizada para obtener documentos que demostrarían la financiación irregular del PP.

El juicio del caso Kitchen ha quedado visto para sentencia. Casi cuatro meses después, los investigados han tenido este martes su última oportunidad de palabra. Sin embargo, no han querido hacer uso de ella ni el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; ni su número dos, Francisco Martínez Vázquez; ni el ex director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino.

Sí lo ha hecho, sin embargo, el excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo, que ha quitado importancia a las anotaciones de sus diarios: "Ahora mismo no sabría ni siquiera explicar por qué anoté determinadas cosas", ha afirmado.

Además, Villarejo ha pedido disculpas por todas las conversaciones que han salido a la luz. "Lamento profundamente el daño que le he podido hacer a todos aquellos que se han visto incursos en ello", ha manifestado el excomisario, quien ha expresado que está tranquilo y ha advertido de que "la verdad saldrá a la luz".

Asimismo, también ha hablado el que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que ha asegurado que "jamás" ha "tenido conocimiento de que esto fuera ilegalidad alguna" y se desvincula del robo de pruebas al extesorero del PP que, supuestamente, incriminaban a altos cargos del partido.

De esta forma, se pone punto y final a una trama que nació en la cúpula del interior del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. Se puso en marcha un operativo para conseguir a toda costa documentación que guardaba Bárcenas que, entre otras cosas, demostraría la financión irregular del PP. Ahora, el juicio queda a la espera de la sentencia.

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