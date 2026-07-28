Marlaska responde al escepticismo del PP con la emergencia climática: "Supone un importante desconocimiento"

¿Qué ha dicho? El ministro ha confesado que espera que el PP "reconsidere" su postura respecto al pacto de Estado contra la emergencia climática, aunque no se ha mostrado "muy optimista" al respecto.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, expresó su deseo de que las declaraciones de Ester Muñoz, portavoz del PP, rechazando el pacto de Estado contra la emergencia climática, fueran un "accidente". En una entrevista en TVE, Marlaska calificó de "bulo" la afirmación de que la ley de montes impide limpiar bosques y se mostró abierto a revisar la burocracia al respecto. Instó al PP a reconsiderar su postura y subrayó la importancia de un pacto de Estado para enfrentar la crisis climática. Marlaska también destacó que la prevención de incendios se realiza en invierno y desmintió que la legislación actual impida la limpieza forestal.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que espera que fuera un "accidente" en una declaración, las manifestaciones que realizó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, rechazando el pacto de Estado contra la emergencia climática.

En una entrevista en TVE ha señalado que espera que el PP lo reconsidere, calificando de "bulo" la afirmación de que la ley de montes impide limpiarlos, al tiempo que se abre a estudiar si hay demasiada burocracia para poder hacerlo.

Así se ha manifestado el titular de Interior durante una entrevista en la que se ha referido a la afirmación de ayer de la dirigente popular en la que acusaba al Gobierno de utilizar el cambio climático como un "mantra" para no asumir responsabilidades por su mala gestión.

"Espero que haya sido simplemente un accidente en una declaración", ha exclamado el ministro, quien ha reclamado al Partido Popular que "reconsidere" su posición porque "hay pocas cuestiones en las que un pacto de Estado es imprescindible y una de ellas es el hacer frente a la crisis climática".

No obstante, ha dicho que no sabe si puede ser muy optimista a este respecto después de las manifestaciones de los dirigentes populares a este pacto, aunque no pierde la esperanza y espera que "emergencia a emergencia" sean conscientes de la necesidad de trabajar conjuntamente.

En cuanto a las declaraciones de Ester Muñoz, ha precisado que le gustaría que fueran mucho más cuidadosas y más serias y que el PP estuviera "más informado" para no generar "ningún tipo de duda".

"Es una manifestación de un desconocimiento de lo que es el cambio climático, de lo que implica, de lo que es la nueva realidad de las emergencias, de lo que tenemos que abordar y de cómo hay que abordarlas", ha exclamado, aunque ha lamentado también estar acostumbrado a "esa falta de seriedad".

Sin embargo, el ministro no ha querido profundizar más en este asunto y ha señalado que debe dedicarse a "lo importante" que es abordar la emergencia de los incendios de Madrid y Ávila.

Insiste en que los incendios "se apaga en invierno"

Eso sí, ha querido dejar claro que los fuegos "se apagan en invierno" que es cuando se hacen las labores de prevención para evitar tener que apagarlos cuando se declaran. "Eso es una realidad sin duda alguna que es poco discutible" y es en ese contexto, ha dicho, en el que el Gobierno planteó en septiembre pasado el pacto frente a la emergencia climática, al que recuerda que no se sumaron ni el PP, ni Vox "con un discurso negacionista" como el de Muñoz.

También ha querido desmentir lo que ha calificado de "bulo" y es que la actual legislación no permita limpiar los bosques. "Es un auténtico bulo, la propia Ley de Montes permite y promueve la limpieza, la recogida de material vegetal, etcétera", ha exclamado.

En cuanto a si hay excesiva burocracia para que los pequeños propietarios puedan limpiar los bosques, ha explicado que siempre están evaluando estas cuestiones que se les plantean ya que "lo importante es evitar cualquier tipo de problema".

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