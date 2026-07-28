Ahora

EN DIRECTO🔥

Sigue la evolución de los incendios forestales activos en España

Causa contra Begoña Gómez

El Poder Judicial envía al TSJM la queja contra Peinado por señalar a los escoltas de Begoña Gómez para valorar una posible sanción

El contexto El magistrado aseguró en el auto de apertura de juicio oral que "no cabe duda" de que los policías que se encargan de la seguridad de la esposa de Sánchez podrían ayudarla a escapar del país, justificando así las medidas cautelares impuestas contra ella.

El juez Juan Carlos Peinado El juez Juan Carlos PeinadolaSexta

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por mayoría de la Comisión Permanente remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) los de las diligencias informativas abiertas a raíz de las quejas presentadas contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, por asegurar en el auto de apertura de juicio oral que la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España eran necesarias porque sus escoltas podrían ayudar a la esposa de Pedro Sánchez a huir de la Justicia.

No obstante, el órgano de gobierno de los jueces ha decidido archivar otras cuatro investigaciones contra el polémico magistrado, según indican fuentes jurídicas a laSexta.

*Noticia en ampliación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de los incendios en España, en directo | Día crítico en la extinción: la ola de calor eleva el riesgo tras una noche "positiva"
  2. Sánchez defiende a Begoña Gómez y a su hermano y rebaja su contundencia al respaldar a Zapatero: "No soy su portavoz"
  3. Las secretarias del PSOE señalan que Leire Díez tenía acceso al parking de Ferraz por orden de Cerdán, quien autorizaba "siempre" sus gastos
  4. El Supremo aplica la amnistía a otros cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament de 2017 condenados por desobediencia
  5. Netanyahu llega a EEUU para verse con Trump tras la petición de Mamdani de arrestarle
  6. Un terremoto de magnitud 7,1 en Japón deja al menos 50 heridos y varios muertos tras la explosión de un centro comercial