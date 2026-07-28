El Poder Judicial envía al TSJM la queja contra Peinado por señalar a los escoltas de Begoña Gómez para valorar una posible sanción

El contexto El magistrado aseguró en el auto de apertura de juicio oral que "no cabe duda" de que los policías que se encargan de la seguridad de la esposa de Sánchez podrían ayudarla a escapar del país, justificando así las medidas cautelares impuestas contra ella.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por mayoría de la Comisión Permanente remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) los de las diligencias informativas abiertas a raíz de las quejas presentadas contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, por asegurar en el auto de apertura de juicio oral que la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España eran necesarias porque sus escoltas podrían ayudar a la esposa de Pedro Sánchez a huir de la Justicia.

No obstante, el órgano de gobierno de los jueces ha decidido archivar otras cuatro investigaciones contra el polémico magistrado, según indican fuentes jurídicas a laSexta.

*Noticia en ampliación.

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