Igualdad pide a Fiscalía actuar contra Figaredo (Vox) por sus declaraciones alentando a "cazar" migrantes en Ceuta

¿Qué ha dicho? "Esto es una invasión en toda regla. Hay que cazarlos a todos uno por uno y devolverlos a todos uno por uno por donde han venido", dijo el diputado de Vox tras la entrada masiva en Ceuta.

El Ministerio de Igualdad ha solicitado a la Fiscalía y a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato que investiguen si las declaraciones de José María Figaredo, dirigente de Vox, constituyen un delito de odio. Figaredo ha instado a "cazar" inmigrantes tras la llegada a Ceuta, usando términos como "invasión" y "caza", lo que para Igualdad deshumaniza a los migrantes. La ministra Ana Redondo considera este discurso peligroso, incitando al odio y a la violencia. Beatriz Carrillo advierte que la libertad de expresión no debe justificar el racismo. También se han presentado denuncias por incitación al odio.

El Ministerio de Igualdad ha instado a la Fiscalía y a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato a investigar si las declaraciones del dirigente de Vox José María Figaredo en las que pidió "cazar" inmigrantes tras la llegada a Ceuta son constitutivas de un delito de odio.

En varias entrevistas a medios de comunicación, Figaredo ha hecho varios llamamientos a la "caza y pesca" de las personas migrantes y ha insistido en calificar como "invasión" esa llegada, recuerda Igualdad.

En el oficio remitido a la Fiscalía, el departamento de Ana Redondo solicita al Ministerio Fiscal que estudie si esas declaraciones podrían ser constitutivas de un delito de odio, previsto en el artículo 510 del Código Penal.

Además, ha dado traslado de toda esta información a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación para que, en el ámbito de sus competencias, pueda actuar ante estas declaraciones.

Precisamente, esta figura tiene como objetivo velar por las víctimas de discriminación ofreciendo asistencia, orientación e incluso pudiendo emprender acciones judiciales, si fuese necesario.

Para Igualdad, las manifestaciones de Figaredo revisten una especial gravedad, "en la medida en que no se limitan a manifestar una posición crítica respecto de la inmigración o a cuestionar, en su caso, las políticas migratorias o la actuación concreta del Gobierno ante lo acontecido en Ceuta, sino que el recurso constante a términos como 'invasión', 'caza' o 'pesca' tienen el objetivo claro y directo de deshumanizar a las personas migrantes, equiparando a seres humanos con presas susceptibles de ser perseguidas y capturadas".

Además, en el oficio se argumenta que con la utilización de expresiones del tipo 'hay que cazarlos uno a uno' se está realizando un llamamiento a la acción, lo que puede interpretarse como una apelación a la persecución y a la violencia física contra las personas migrantes llegadas a Ceuta. Para la ministra Ana Redondo se trata de un discurso peligroso, que incita al odio y que viene a completar el ataque de Vox a cualquier colectivo vulnerable.

"Las líneas rojas han dejado de existir y la ultraderecha está lanzando mensajes de odio que no pueden quedar impunes. Están llamando a la violencia y a la confrontación civil", ha aseverado.

"La libertad de expresión no puede convertirse en una coartada para normalizar el racismo o discursos que pueden incitar al odio o a la violencia. Cuando desde una tribuna pública se cruza esa línea, las instituciones democráticas no podemos mirar hacia otro lado”, ha advertido la directora para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo.

A esta denuncia se suman otras como la presentada el lunes por el Foro de Abogacía y Democracia - Red de Abogacía Demócrata Europea, por la presunta comisión de un delito de odio y contra la dignidad de colectivos vulnerables.

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