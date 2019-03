Fernández Díaz recula y admite que "hubiese sido mejor no haber lanzado pelotas de goma" en Ceuta

Más audios en Onda Cero

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha reconocido que "una vez que comprobado lo sucedido en Ceuta, donde perdieron la vida 15 inmigrantes, hubiese sido mejor no haber lanzado pelotas de goma, sobre todo, porque no sirvieron para disuadir la entrada masiva en territorio español".

Fernández Díaz, en una entrevista en Onda Cero, ha recordado que hasta la fecha "nunca se había producido un supuesto como que a los inmigrantes, que llegan de manera permanente y continuada, se les lanzase pelotas de goma". Y, según el titular de Interior, "una vez aprendido de la experiencia se ha dado la orden de que nunca se volvieran a utilizar ante un intento de entrada ilegal".

El ministro ha insistido, no obstante, en el "carácter disuasorio" con el que se utilizaron las pelotas de goma y puso como ejemplo el hecho de que 23 de los inmigrantes "llegasen sanos y salvo a la playa". Para Fernández Díaz, "si la intención hubiese sido que no llegasen no habrían llegado", ha expuesto el titular de Interior.

Ha puntualizado, además, que el uso de material antidisturbios está recogido en los protocolos de actuación anteriores al año 2005 y ha precisado que será "la autoridad judicial" a la que se le ha remitido las grabaciones que acreditan las conversaciones de la cadena de mando registradas aquella noche "quien dictamine sobre ello".

Sobre las declaraciones realizadas por la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmstrom que cuestionó la actuación de la Guardia Civil, Fernández Díaz ha declarado que "desde algunos despachos se ven las cosas mucho más tranquila y cómodamente que pisando el terreno y la realidad".

Ha comentado que en su día le explicó a la comisaria la situación "compleja en los perímetros fronterizos" y ha pedido que "a la hora de hacer juicios y dar opiniones" se hagan "desde la comprensión, el rigor y la solidaridad porque es una tarea y compleja y se hace para preservar la frontera de Europa".