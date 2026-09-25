¿Es posible en España llevar a cabo un proceso de expropiación de una vivienda como la de Maricarmen? La respuesta de Joaquim Bosch

El magistrado Joaquim Bosch analiza algunas de las claves jurídicas más relevantes tras el desahucio de Maricarmen este pasado miércoles, 23 de septiembre.

El magistrado Joaquim Bosch afirma que en otros países europeos un desahucio como el de Maricarmen, vivido en Madrid este pasado miércoles 23 de septiembre, y que ha despertado un inmenso clamor social, no se habría producido.

"La legislación de otros países no tiene nada que ver con la nuestra. En este sentido, somos una especie de anomalía si nos comparamos con Alemania, con Reino Unido, con Holanda, con Dinamarca, con Austria y con la mayor parte de los países europeos. Y evidentemente son países de libre mercado", explica el magistrado.

Porque "una cosa es que haya libertad de mercado y otra que el mercado pueda actuar absolutamente sobre todo", asegura, señalando a su vez que "en estos países europeos entienden de manera muy razonable que un derecho básico como la vivienda, un derecho esencial para desarrollar nuestra vida, no puede quedar completamente a merced del mercado".

Y por ello, explica, "hay dinámicas que implican la protección para la permanencia de los inquilinos a largo plazo. La regla general es que los contratos son indefinidos y en situaciones de vulnerabilidad no es admisible que en el marco de actuaciones especulativas de mercado se pueda expulsar a la gente de sus casas".

Por tanto, "creo haríamos bastante bien imitando la legislación de nuestros países vecinos" y además, recuerda que en nuestra Constitución, la vivienda no está configurada como un derecho fundamental": "La Constitución dice que la función social de la vivienda delimitará su contenido, es decir, que tenemos una base constitucional suficiente para modular el derecho a la propiedad en relación con el derecho a la vivienda y que no existan más casos de este tipo, porque, los tribunales de nuestro país, y lo veo a diario, están llenos de situaciones como la de Maricarmen".

Expropiación, ¿sí o no?: "Hay respuestas jurídicamente más viables"

Por otro lado, y en cuanto a la pregunta de si es posible legalmente en este país, constitucionalmente, llevar a cabo un proceso de expropiación de una vivienda tipo Maricarmen, el magistrado responde de forma clara: "Es posible jurídicamente".

Y argumenta: "Entiendo que después de la conmoción que han causado estos hechos, que como digo, no son un caso aislado, los poderes públicos busquen vías de respuesta jurídica o institucional. Lo que pasa es que, en mi opinión, hay respuestas que son más viables jurídicamente que otras. El camino de la expropiación es mucho más complicado desde un punto de vista competencial, porque en principio son las comunidades autónomas las que tienen las atribuciones en materia de vivienda".

Y porque la vía de la expropiación, continúa Bosch, es muy farragosa: implica muchos trámites y puede además ser combatida por los propios propietarios".

Por ello, "lo veo muy complicado; serían más viable otras fórmulas como que el Gobierno anunciara vías de protección a inquilinos en situación de vulnerabilidad e impulsara medidas de realojamiento, de alternativa habitacional que sí que podrían implantarse de manera inmediata".

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