Feijóo miente con las ayudas de la DANA y dice que el Gobierno ha puesto "cero euros" para la recuperación de infraestructuras

Casi seis meses después de la DANA, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo sigue instalado en el relato de que el Gobierno no ha hecho nada por la reconstrucción, a pesar de que el el Ejecutivo de Pedro Sánchez confirma que ya ha invertido más de cinco mil millones de euros en la reconstrucción de Valencia. Lo sorprendente ha sido la desnortada cifra que ha dado el líder popular este lunes, desde Madrid, y a tenor de la petición de reunión que ha hecho Carlos Mazón a Pedro Sánchez. El líder del PP ha asegurado que el Gobierno de España ha puesto "cero euros" para afrontar los daños relativos a infraestructuras. A su entender, su actitud evidencia que "no le interesa la reconstrucción". Pero los datos oficiales lo desmienten.

De los más de 5.000 millones de euros que ya han llegado a Valencia desde el Gobierno central, más de 2.600 han sido para conceptos relativos a infraestructuras.

Porque Feijóo no se ha quedado en eso, sino que ha abundado en detalles: "No ha puesto nada, cero euros, todos los institutos, los centros de primaria, los centros sociales, las infraestructuras, las carreteras, los equipamientos sociales, que han sufrido daños por la DANA, el Gobierno de España, su aportación ha sido cero euros". Siguiendo con las mismas cifras, disponibles en la web de Moncloa, el Gobierno ha abonado 1.447 millones de euros en ayudas para la reconstrucción de infraestructuras municipales en 78 ayuntamientos.

Según Feijóo, en esas circunstancias "no se puede considerar el Gobierno como un Gobierno responsable". "No solamente no les interesa lo que se ha producido durante la dana, que tampoco les interesa la reconstrucción posterior", ha finalizado.

Una declaración que el Gobierno no ha dudado en desmentir enseguida: "Lo que le puedo decir es que Feijóo debería enterarse mejor. En este momento no se pueden hacer esas declaraciones fuera de la realidad", ha asegurado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Carlos Mazón ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteando la "urgente necesidad" de mantener una reunión para tratar la recuperación tras la tragedia. En dicha carta, Mazón solicita a Sánchez "encarecidamente" que tome las disposiciones necesarias para que se constituya una comisión mixta interadministraciones para actuar "con una sola voluntad y una sola voz". En esa misiva le sugiere que esa reunión puede tener lugar en el Palau de la Generalitat, y se pone a su disposición para mantenerla tan pronto como su agenda lo permita.

Preguntado por esa novedad, Feijóo ha dicho no tener "información" sobre esa petición. El líder popular se encontraba en un partido de fútbol en el marco del 'Torneo Ciudad de Torrejón' de categoría infantil. En ese contexto, sin embargo no se ha privado de arremeter contra el Gobierno central, aunque sea con datos evidentemente falsos.