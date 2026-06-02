El CGPJ condena los ataques a los jueces desde las "altas instituciones" y exige respeto a la independencia judicial

¿Qué ha dicho? La Comisión Permanente del CGPJ muestra su preocupación por esta situación, señalando que esto contribuye a erosionar "la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha subrayado la importancia de respetar la independencia del Poder Judicial frente a las críticas provenientes de altas instituciones del Estado. En una declaración institucional, la Comisión Permanente del CGPJ expresó su preocupación por comentarios que cuestionan la independencia y responsabilidad de las actuaciones judiciales, advirtiendo que estas manifestaciones erosionan la confianza ciudadana en el Estado de derecho. El CGPJ enfatiza que la independencia judicial y el respeto a las decisiones judiciales son esenciales para una sociedad democrática, y critica la instrumentalización de la actividad judicial. Esta reacción se produce tras declaraciones de miembros del Ejecutivo sobre actuaciones judiciales recientes.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reivindicado "la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial", frente a la "descalificación" desde "altas instituciones del Estado".

La Comisión Permanente del CGPJ ha aprobado una declaración institucional en la que ha mostrado su preocupación "por las manifestaciones" de "responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley" de distintas "actuaciones judiciales".

Estas manifestaciones, continúa, "contribuyen a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho". Y sostiene que "la defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de derecho".

De esta forma, el CGPJ considera que "un entorno de esta naturaleza debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada", al tiempo que critica que se instrumentalice "la actividad judicial".

Así, la Comisión Permanente apela al "respeto" de las decisiones judiciales, "respeto que no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de derecho y de las libertades del ciudadano".

El CGPJ reacciona así, sin mencionarlo expresamente, tras las declaraciones de miembros del Ejecutivo que han cuestionado algunas de las actuaciones judiciales que han afectado en las últimas semanas al PSOE y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

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