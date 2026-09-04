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Tensión entre España y Marruecos

Un periodista marroquí dice que "Ceuta y Melilla son vestigios del colonialismo" pese a que no aparecen en la lista de la ONU

El periodista marroquí Menem El Amrani ha defendido en Más Vale Tarde que la reivindicación de Rabat es similar a "cuando España reivindica Gibraltar".

PERIODISTA MARROQUI PARA JUAN

Las reivindicaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla siguen más vivas que nunca después de la crisis migratoria iniciada el pasado 30 de julio con la entrada de 80.000 personas en territorio español de forma irregular.

El periodista marroquí Menem El Amrani ha defendido esa postura este viernes en Más Vale Tarde. "No es solamente una reivindicación del Gobierno de Marruecos, es una reivindicación del pueblo". "Nosotros estamos convencidos de que Ceuta y Melilla son dos vestigios del colonialismo español", ha añadido.

De hecho, El Amrani asegura que la reivindicación de Rabat es similar a "cuando España reivindica Gibraltar". No obstante, las dos ciudades autónomas no están incluidas en los 17 territorios que, según la ONU, están pendientes de descolonizar. Una lista en la que sí están Gibraltar y el Sáhara Occidental.

Pese a ello, Menem el Amrani insiste en que Ceuta y Melilla son "vestigios del colonialismo y del darwinismo social que tienen que acabar". "Es como las colonias francesas en el Pacífico", concluye.

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