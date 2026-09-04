Un periodista marroquí critica la respuesta del Gobierno sobre Ceuta: "Cada vez que hay una crisis, España usa la carta de culpar a Marruecos"

Menem el Amrani reprocha que desde España se critica a Marruecos "como si fuera el diablo personificado", en lugar de tener "coraje político" y hablar con Rabat.

El periodista marroquí Menem el Amrani afirma que en Marruecos se sigue de cerca la situación en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes desde El Tarajal. Critica que los políticos españoles centren sus críticas en Marruecos, en lugar de buscar soluciones a la crisis. En una entrevista en Más Vale Tarde, El Amrani explica que la prensa marroquí cubre diversos aspectos del gobierno, como la gestión de los muertos en la travesía o los menores no acompañados. Reconoce que Marruecos no es una democracia consolidada como España, pero insiste en la necesidad de un acuerdo y coraje político para dialogar.

El periodista marroquí, Menem el Amrani, sostiene que en Marruecos los periodistas están siguiendo lo sucedido en Ceuta desde la entrada masiva de más de 70.000 personas desde El Tarajal. Sin embargo, señala que una impresión extendida entre los medios de comunicación es que los políticos españoles ponen su foco en Marruecos "como si fuera el diablo personificado", en lugar de buscar soluciones a la crisis.

En una entrevista en Más Vale Tarde, El Amrani ha intentado explicar cómo se está viviendo la situación de la ciudad autónoma en su país. Asegura que la prensa marroquí cubre los distintos aspectos concernientes a su gobierno, como su decisión en torno a los muertos en la travesía o a los menores no acompañados.

No obstante, incide en que "critica o lamenta" la percepción que España tiene de Marruecos. "La impresión que tenemos aquí es que en España, cuando hay una crisis política —ya había una antes de los acontecimientos de Ceuta—, cuando los que gobiernan y la oposición no tienen ideas nuevas o no saben qué hacer, escogen la carta de Marruecos y empiezan a criticarlo como si fuera el diablo personificado", subraya.

El Amrani reconoce que Marruecos no es "una democracia consolidada como lo es España", pero señala que en la cuestión de Ceuta y Melilla "el problema es que, si no hay un acuerdo, los políticos necesitan españoles coraje político para sentarse y hablar con Marruecos".

"Eso necesita coraje político, sobre todo por la parte que es más demócrata, porque se supone que España es la más fuerte", opina.

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