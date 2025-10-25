Ahora

Crece la tensión

EEUU acusa a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) de ser una "filial" de Hamás

¿Por qué es importante? La realidad es que la UNRWA ha sido y es la columna vertebral de la ayuda humanitaria en Gaza desde 1949, cuando la creación de Israel obligó al desplazamiento forzoso de cientos de miles de palestinos.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio
Tras dos años de guerra, la Franja de Gaza continúa sepultada entre las ruinas. Uno de sus mayores retos es su reconstrucción, aunque pese al acuerdo de alto el fuego, las bombas no cesan y la ayuda humanitaria sigue sin entrar como se pactó.

Quizás por este motivo, Hamás haya decidido hacerse a un lado y anunciar que dejará el Gobierno de la Franja a un comité palestino temporal, compuesto por tecnócratas independientes que supervisen la reconstrucción.

En este sentido, Ramiz Alakbarov, Coordinador Especial Adjunto de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio, ha defendido que "la asistencia humanitaria debe llegar a la Franja a gran escala".

Precisamente, el anuncio de Hamás llega en un momento en el que crecen las tensiones sobre el papel de la Comunidad Internacional en el reparto de ayuda en la Franja. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio ha asegurado que "la UNRWA no va a tener ningún papel" y acusa a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos de ser una "filial" de Hamás.

Sin embargo, la realidad es que ha sido y es la columna vertebral de la ayuda humanitaria en Gaza. "La UNRWA es nuestro salvavidas", defiende un gazatí, tras lo que se pregunta: "¿Quién nos dará comida y bebida después de la guerra?". Y es que la UNRWA lleva tiendo un papel clave en la ayuda humanitaria desde 1949, cuando la creación de Israel obligó al desplazamiento forzoso de cientos de miles de palestinos.

